«Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:2, обзор голова

Питерскийна своем поле проиграл немецкому(0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 14-й минуте немцы поразили ворота хозяев. Хальстенберг принял передачу Нкунку у штрафной, обыграл Смольникова, продвинулся чуть вперёд и пробил из-под Барриоса — мяч залетел в дальний угол ворот.

Однако после просмотра видеоповтора мяч был отменен из-за игры рукой у Нкунку.

На второй добавленной минуте «Зенит» мог открыть счет. Ерохин с центра поля сделал пас Дзюбе к левому флангу, Артём в штрафную запустил мяч под рывок Азмуна.

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Сердар продвинулся вперёд и в борьбе пробил от угла вратарской — мяч прокатился рядом с дальней штангой.

А на четвертой компенсированной минуте «Лейпциг» открыл счет. Немцы заработали стандарт у штрафной «Зенита», Забитцер пробил в стенку, но мяч отлетел на Диего Демме, который поразил ворота.

Удвоили преимущество немцы на 63-й минуте. Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и закатил мяч в ворота «Зенита».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Лейпциг» с 9 очками возглавил группу G, а «Зенит» с 4 очками на 3-й строке таблицы, уступая «Лиону», которому еще предстоит провести матч, по дополнительным показателям. у «Бенфики» 3 очка.

В 5-м туре 27 ноября «Зенит» примет «Лион», а «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Бенфикой»