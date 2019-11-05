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    «Зенит» пропустил два безответных мяча от «Лейпцига»

    «Зенит» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:2, обзор голова

    Футбол Лига чемпионов Зенит Футбол России РБ Лейпциг Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Питерский «Зенит» на своем поле проиграл немецкому «РБ Лейпцигу» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 14-й минуте немцы поразили ворота хозяев. Хальстенберг принял передачу Нкунку у штрафной, обыграл Смольникова, продвинулся чуть вперёд и пробил из-под Барриоса — мяч залетел в дальний угол ворот.

    Однако после просмотра видеоповтора мяч был отменен из-за игры рукой у Нкунку.

    На второй добавленной минуте «Зенит» мог открыть счет. Ерохин с центра поля сделал пас Дзюбе к левому флангу, Артём в штрафную запустил мяч под рывок Азмуна.

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    Сердар продвинулся вперёд и в борьбе пробил от угла вратарской — мяч прокатился рядом с дальней штангой.

    А на четвертой компенсированной минуте «Лейпциг» открыл счет. Немцы заработали стандарт у штрафной «Зенита», Забитцер пробил в стенку, но мяч отлетел на Диего Демме, который поразил ворота.

    Удвоили преимущество немцы на 63-й минуте. Вернер с левого фланга сделал передачу в центр, Форсберг исполнил проникающий пас в штрафную на ход Забитцеру, который обыграл вратаря и закатил мяч в ворота «Зенита».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Лейпциг» с 9 очками возглавил группу G, а «Зенит» с 4 очками на 3-й строке таблицы, уступая «Лиону», которому еще предстоит провести матч, по дополнительным показателям. у «Бенфики» 3 очка.

    В 5-м туре 27 ноября «Зенит» примет «Лион», а «Лейпциг» на своем поле сыграет с «Бенфикой»

    Лига чемпионов. Группа G
    «Зенит» (Россия) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 0:2 (0:1)
    Голы: Демме, 45+5 (0:1). Забитцер, 63 (0:2)«Зенит» (Россия): Кержаков, Ракицкий, Осорио, Иванович (Дриусси, 70), Смольников (Караваев, 46), Барриос, Оздоев, Ерохин (Кузяев, 85), Дуглас Сантос, Азмун, Дзюба«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг (Кампль, 46), Забитцер, Лаймер, Демме, Нкунку (Вернер, 61), Форсберг (Айдара, 76), ПоульсенПредупреждения: Ерохин, 6. Дзюба, 67. Упамекано, 67. Кузяев, 88
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