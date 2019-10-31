Ибрагимович обсудит с «Гэлакси» продление контракта

Форвардобсудит с «Лос-Анджелес Гэлакси» продление контракта.

Об этом рассказал гендиректор американского клуба Деннис те Клозе.

«Знаю Златана в течение длительного времени. Моя задача состоит в том, чтобы сесть с ним после окончания сезона и оценить, что хорошо для него, его семьи, его физической формы, а также для нас.

Вы все знаете Златана. Это уникальный персонаж, очень разносторонний. Я думаю, что он помог нам в этом году, очевидно, большим количеством забитых голов. Это было впечатляюще.

Обо всем этом мы обязательно поговорим на следующей неделе, когда он вернется. Это очень зрелый спортсмен, и поэтому мы будем в первую очередь говорить как взрослые люди, а после этого мы определим, что будет лучше для всех», — приводит слова те Клозе ESPN. 0