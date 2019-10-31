ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дивок ОригиОстрый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
  • 15:18
    • Барти вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA
  • 13:08
    • «Авангард» расторг контракт с экс-игроком «Лос-Анджелеса»
  • 07:59
    • «Вашингтон» проиграл в сверхрезультативном матче «Хьюстону», «Торонто» одолел «Детройт»
  • 07:03
    • «Ливерпуль» может отказаться от дальнейшего участия в Кубке Лиги
  • 00:37
    • «Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих
    Все новости спорта

    Ибрагимович обсудит с «Гэлакси» продление контракта

    Футбол MLS Трансферы
    Форвард Златан Ибрагимович обсудит с «Лос-Анджелес Гэлакси» продление контракта.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Об этом рассказал гендиректор американского клуба Деннис те Клозе.

    «Знаю Златана в течение длительного времени. Моя задача состоит в том, чтобы сесть с ним после окончания сезона и оценить, что хорошо для него, его семьи, его физической формы, а также для нас.

    Вы все знаете Златана. Это уникальный персонаж, очень разносторонний. Я думаю, что он помог нам в этом году, очевидно, большим количеством забитых голов. Это было впечатляюще.

  • Ибрагимович сделал интересное заявление
  • Читайте по теме

    • Обо всем этом мы обязательно поговорим на следующей неделе, когда он вернется. Это очень зрелый спортсмен, и поэтому мы будем в первую очередь говорить как взрослые люди, а после этого мы определим, что будет лучше для всех», — приводит слова те Клозе ESPN. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 22-28 октября
  • 28/10/2019 в 16:05
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Карпин «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько раз «россонери» поразят ворота СПАЛа?
  • «Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Вернется ли «Гранада» на вершину?
  • «Хетафе» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. «Нью-Джерси» дома уступил «Тампе», «Эдмонтон» разгромил «Коламбус»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 31 октября 08:400
  • 11:54
    • Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер в Англии
  • 15:51
    • Бейл уехал с «Сантьяго Бернабеу» на 82-й минуте матча с «Леганесом»
  • 15:33
    • Ибрагимович обсудит с «Гэлакси» продление контракта
    Кристиан Пулишич Футбол Пулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звездаАмериканцу понадобится много времени и терпения, чтобы громко заявить о себе в Премьер-лиге Вчера в 20:320
  • Экспресс дня

  • Разгромит ли ПСЖ аутсайдера Лиги 1?
  • 2.66
    •
  • 13:21
    • Газинский вернулся в общую группу накануне матча с «Ростовом»
  • 11:39
    • «Бавария» подыскивает сменщиков Ковачу
  • 11:24
    • Зидан: Бензема делает для «Реала» больше остальных
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:430
  • 11:09
    • «Ливерпуль» установил рекорд Кубка Лиги
  • 10:53
    • Экс-наставник «Милана» может возглавить «Удинезе»
  • 10:36
    • Зверев стал седьмым участником Итогового чемпионата ATP
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие