2-й таймБорнмут — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва и Рубен Диаш«Борнмут» — «Манчестер Сити». Онлайн
  • 20:13
    • «Барселона» разгромила «Хетафе»
  • 20:08
    • Хачанов обыграл Меньшика и взял титул в Дохе
  • 19:31
    • «Динамо» в овертайме одолело «Адмирал»
  • 19:01
    • «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче
  • 18:35
    • Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» победить «Ростов» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    «Бавария» выиграла у «Лейпцига» благодаря дублю Кейна

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бавария РБ Лейпциг Бундеслига Футбол Германии
    «Бавария» одержала победу над «Лейпцигом» в рамках домашнего матча 23-го тура чемпионата Германии.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Матч в Мюнхене завершился со счетом 2:1 в пользу «Баварии».

    В составе действующего чемпиона дважды отличился Гарри Кейн. Англичанин поразил ворота гостей на 56-й и 91-й минутах.

    Автором единственного гола «Лейпцига» стал Беньямин Шешко, отличившийся на 70-й минуте.

    «Бавария» прервала серию из трех поражений.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — РБ Лейпциг 1:1
    Голы: 1:0 Гарри Кейн (56'), 1:1 Беньямин Шешко (70'), 2:1 Гарри Кейн (90 + 1') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру, Александар Павлович (Ким Мин Джэ, 81'), Леон Горецка, Лерой Зане (Матис Тель, 65'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 84'), Томас Мюллер (Конрад Лаймер, 65'), Гарри Кейн РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Ксави Симонс (Элиф Элмас, 87'), Ксавер Шлагер, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 74'), Даниэль Ольмо, Давид Раум (Кастелло Люкеба, 90'), Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 90'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 73') Предупреждения: Александар Павлович (38'), Вилли Орбан (41'), Маттейс де Лигт (59'), Джамал Мусиала (66'), Ксавер Шлагер (67'), Мохамед Симакан (78')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» не так уж и прост
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Ждать много голов не стоит
  • «Альмерия» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Сможет ли Хачанов остановить 18-летнего чеха?
  • Меньшик — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 19:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ордабасы — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры