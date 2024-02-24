«Бавария» выиграла у «Лейпцига» благодаря дублю Кейна

Матч в Мюнхене завершился со счетом 2:1 в пользу «Баварии».
В составе действующего чемпиона дважды отличился Гарри Кейн. Англичанин поразил ворота гостей на 56-й и 91-й минутах.
Автором единственного гола «Лейпцига» стал Беньямин Шешко, отличившийся на 70-й минуте.
«Бавария» прервала серию из трех поражений.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — РБ Лейпциг 1:1
Голы: 1:0 Гарри Кейн (56'), 1:1 Беньямин Шешко (70'), 2:1 Гарри Кейн (90 + 1') Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Маттейс де Лигт, Эрик Дайер, Рафаэл Геррейру, Александар Павлович (Ким Мин Джэ, 81'), Леон Горецка, Лерой Зане (Матис Тель, 65'), Джамал Мусиала (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 84'), Томас Мюллер (Конрад Лаймер, 65'), Гарри Кейн РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Ксави Симонс (Элиф Элмас, 87'), Ксавер Шлагер, Амаду Айдара (Кевин Кампль, 74'), Даниэль Ольмо, Давид Раум (Кастелло Люкеба, 90'), Беньямин Шешко (Кристоф Баумгартнер, 90'), Луа Опенда (Юссуф Поульсен, 73') Предупреждения: Александар Павлович (38'), Вилли Орбан (41'), Маттейс де Лигт (59'), Джамал Мусиала (66'), Ксавер Шлагер (67'), Мохамед Симакан (78')