«Детройт» уступил «Орландо», 34 очка Брансона не помогли «Никс» победить «Селтикс»

Завершились три матча регулярного чемпионата НБА.

«Детройт» на своей площадке проиграл «Орландо» — 109:112.

Самым результативным у хозяев стал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 26 очков, сделавший 7 подборов и 4 результативные передачи.

Больше всего очков в составе гостей набрал форвард Паоло Банкеро, у него 15 очков, 5 подборов и 3 результативные передачи.

«Детройт» замыкает таблицу Восточной конференции, у команды всего 8 побед в 56 матчах. «Орландо» идет не шестом месте с 32 викториями в 57 играх.

«Нью-Йорк Никс» уступил дома «Бостон Селтикс» — 102:116.

Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), забросивший 34 очка, сделавший 3 подбора и 9 результативных передач.

В составе гостей больше всего очков набрал Джейлен Браун (30).

«Миннесота Тимбервулвз» на своем паркете уверенно обыграла «Бруклин Нетс» — 101:86.

Самым результативным стал игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, на счету которого 29 очков.