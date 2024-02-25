ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио Агуэро с трофеем Кубка лигиОт драматичных камбэков до триумфов аутсайдеров. 10 лучших финалов Кубка английской лиги
  • 11:02
    • «Детройт» уступил «Орландо», 34 очка Брансона не помогли «Никс» победить «Селтикс»
    Все новости спорта

    «Детройт» уступил «Орландо», 34 очка Брансона не помогли «Никс» победить «Селтикс»

    Прочие Баскетбол НБА
    Завершились три матча регулярного чемпионата НБА.

    Энтони Эдвардс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энтони Эдвардс

    «Детройт» на своей площадке проиграл «Орландо» — 109:112.

    Самым результативным у хозяев стал разыгрывающий Кейд Каннингем, набравший 26 очков, сделавший 7 подборов и 4 результативные передачи.

    Больше всего очков в составе гостей набрал форвард Паоло Банкеро, у него 15 очков, 5 подборов и 3 результативные передачи.

    «Детройт» замыкает таблицу Восточной конференции, у команды всего 8 побед в 56 матчах. «Орландо» идет не шестом месте с 32 викториями в 57 играх.

    «Нью-Йорк Никс» уступил дома «Бостон Селтикс» — 102:116.

    Самым результативным игроком матча стал Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), забросивший 34 очка, сделавший 3 подбора и 9 результативных передач.

    В составе гостей больше всего очков набрал Джейлен Браун (30).

    «Миннесота Тимбервулвз» на своем паркете уверенно обыграла «Бруклин Нетс» — 101:86.

    Самым результативным стал игроком встречи стал защитник хозяев Энтони Эдвардс, на счету которого 29 очков.

    Все результаты игрового дня НБА 25 февраля
    • «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик» — 109:112.
    • «Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 102:116.
    • «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 101:86.
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» шокирует «Ливерпуль» в финале Кубка лиги?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Пропустит ли «Реал» от «Севильи»?
  • «Реал» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Встреча обещает пройти в атакующем ключе
  • «Ланс» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ордабасы — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:05
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному