«Ордабасы»
Турнирное положение: «Ордабасы» активно провели межсезонные сборы. На них команда провела целую серию спаррингов.
Из 7 контрольных поединков команда извлекла всего одну победу. «Ордабасы» нанесли поражение «Елимаю» (4:0).
Последние матчи: в своем предыдущем матче «Ордабасы» снова не смогли победить. Ничья с «Тоболом» вышла блеклой (0:0).
Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает явные сложности. Например, «Факелу» она уступила со счетом 1:2.
К слову, команда уступила «Тоболу» в последнем финале Кубка Казахстана. Единственный мяч «Ордабасы» пропустили на экваторе второго тайма.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: последние контрольные матчи в исполнении команды оставили больше вопросов, чем дали ответов.
При этом поединки с «Тоболом» традиционно складываются для команды сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по 2 раза обыграли друг друга.
И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы «Ордабасам» поквитаться перед соперником за поражение в Кубке.
«Тобол»
Турнирное положение: «Тобол» в нынешнее межсезонье проводит контрольные поединки. В 5 спаррингах было добыто 3 виктории.
Причем «Тобол» легко переиграл болгарскую «Арду» (3:0). Да и казахстанский «Актобе» был бит показательно (4:2).
Последние матчи: в последнем спарринге команда расписала мировую как раз с «Ордабасами» (0:0). А вот единственное поражение случилось в поединке с грузинским «Самгурали» (0:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Тобол» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо обороняется, да и лидер средней линии Ислам Чесноков пребывает в отличных кондициях.
Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. «Тобол» может прибавить, да и в контрольных встречах демонстрировал отличные результаты.
В этом поединке гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Тобол» способен найти в контригре.
Статистика для ставок
- «Тобол» является действующим обладателем Кубка Казахстана
- «Тобол» выиграл 3 раза в 5 своих спаррингах
- Недавний очный поединок соперников завершился сухой ничьей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа соперника — в скромные 5.29.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.77 и 1.98.
Прогноз: Обе команды неплохо укрепились в межсезонье, и наверняка будут активны в атаке.
«Тобол» в контрольных матчах весьма неплохо выглядел в атаке, так что и в этот раз не будет отсиживаться в тылах.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тобол» не даст себя обыграть столь сильному сопернику.
Ставка: «Тобол» не проиграет за 2.35