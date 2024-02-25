В рамках финала Суперкубка Казахстана 25 февраля пройдет матч «Ордабасы» — «Тобол». Начало — 15:00 (мск). «Ордабасы» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ордабасы»

Турнирное положение: «Ордабасы» активно провели межсезонные сборы. На них команда провела целую серию спаррингов.

Из 7 контрольных поединков команда извлекла всего одну победу. «Ордабасы» нанесли поражение «Елимаю» (4:0).

Последние матчи: в своем предыдущем матче «Ордабасы» снова не смогли победить. Ничья с «Тоболом» вышла блеклой (0:0).

Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает явные сложности. Например, «Факелу» она уступила со счетом 1:2.

К слову, команда уступила «Тоболу» в последнем финале Кубка Казахстана. Единственный мяч «Ордабасы» пропустили на экваторе второго тайма.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: последние контрольные матчи в исполнении команды оставили больше вопросов, чем дали ответов.

При этом поединки с «Тоболом» традиционно складываются для команды сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по 2 раза обыграли друг друга.

И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы «Ордабасам» поквитаться перед соперником за поражение в Кубке.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» в нынешнее межсезонье проводит контрольные поединки. В 5 спаррингах было добыто 3 виктории.

Причем «Тобол» легко переиграл болгарскую «Арду» (3:0). Да и казахстанский «Актобе» был бит показательно (4:2).

Последние матчи: в последнем спарринге команда расписала мировую как раз с «Ордабасами» (0:0). А вот единственное поражение случилось в поединке с грузинским «Самгурали» (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Тобол» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо обороняется, да и лидер средней линии Ислам Чесноков пребывает в отличных кондициях.

Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. «Тобол» может прибавить, да и в контрольных встречах демонстрировал отличные результаты.

В этом поединке гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Тобол» способен найти в контригре.

Статистика для ставок

«Тобол» является действующим обладателем Кубка Казахстана

«Тобол» выиграл 3 раза в 5 своих спаррингах

Недавний очный поединок соперников завершился сухой ничьей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа соперника — в скромные 5.29.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.77 и 1.98.

Прогноз: Обе команды неплохо укрепились в межсезонье, и наверняка будут активны в атаке.

«Тобол» в контрольных матчах весьма неплохо выглядел в атаке, так что и в этот раз не будет отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тобол» не даст себя обыграть столь сильному сопернику.

Ставка: «Тобол» не проиграет за 2.35