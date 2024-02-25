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    «Ордабасы» и «Тобол» будут забивать

    «Ордабасы» — «Тобол». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Суперкубок Казахстана, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Тобол»
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    «Ордабасы»
    В рамках финала Суперкубка Казахстана 25 февраля пройдет матч «Ордабасы» — «Тобол». Начало — 15:00 (мск). «Ордабасы» — «Тобол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ордабасы»

    Турнирное положение: «Ордабасы» активно провели межсезонные сборы. На них команда провела целую серию спаррингов.

    Из 7 контрольных поединков команда извлекла всего одну победу. «Ордабасы» нанесли поражение «Елимаю» (4:0).

    Последние матчи: в своем предыдущем матче «Ордабасы» снова не смогли победить. Ничья с «Тоболом» вышла блеклой (0:0).

    Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает явные сложности. Например, «Факелу» она уступила со счетом 1:2.

    К слову, команда уступила «Тоболу» в последнем финале Кубка Казахстана. Единственный мяч «Ордабасы» пропустили на экваторе второго тайма.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: последние контрольные матчи в исполнении команды оставили больше вопросов, чем дали ответов.

    При этом поединки с «Тоболом» традиционно складываются для команды сложно. Из пяти последних очных встреч соперники по 2 раза обыграли друг друга.

    И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы «Ордабасам» поквитаться перед соперником за поражение в Кубке.

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» в нынешнее межсезонье проводит контрольные поединки. В 5 спаррингах было добыто 3 виктории.

    Причем «Тобол» легко переиграл болгарскую «Арду» (3:0). Да и казахстанский «Актобе» был бит показательно (4:2).

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    • Последние матчи: в последнем спарринге команда расписала мировую как раз с «Ордабасами» (0:0). А вот единственное поражение случилось в поединке с грузинским «Самгурали» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Тобол» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо обороняется, да и лидер средней линии Ислам Чесноков пребывает в отличных кондициях.

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    Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. «Тобол» может прибавить, да и в контрольных встречах демонстрировал отличные результаты.

    В этом поединке гости будут действовать вторым номером. Свои шансы «Тобол» способен найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Тобол» является действующим обладателем Кубка Казахстана

    • «Тобол» выиграл 3 раза в 5 своих спаррингах

    • Недавний очный поединок соперников завершился сухой ничьей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ордабасы» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.20, а победа соперника — в скромные 5.29.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.77 и 1.98.

    Прогноз: Обе команды неплохо укрепились в межсезонье, и наверняка будут активны в атаке.

    «Тобол» в контрольных матчах весьма неплохо выглядел в атаке, так что и в этот раз не будет отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Тобол» не даст себя обыграть столь сильному сопернику.

    Ставка: «Тобол» не проиграет за 2.35

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    «Ордабасы» — «Тобол»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. «Ордабасы» и «Тобол» будут забивать
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