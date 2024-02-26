«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» активно провел межсезонные сборы. На них команда провела целую серию спаррингов.
Из 6 контрольных поединков команда извлекла 3 виктории. А вот проиграл «Нэшвилл» только «Торонто» (1:2).
Последние матчи: в своем предыдущем матче «Нэшвилл» добыл яркую победу. Команда разгромила «Мосу» (3:0).
Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает явные сложности. Например, «Мемфис» ей обыграть не удалось (1:1).
Должен стать явным помощником в атаке и новичок Тайлер Бойд. Вот только непонятно, насколько быстро он сможет вписаться в игру «Нэшвилла».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: последние контрольные матчи в исполнении команды получились довольно успешными.
При этом матчи с «Нью-Йорк Ред Буллз» традиционно складываются для команды неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны три.
И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы «Нэшвиллу» впервые обуздать «быков»!
«Нью-Йорк Ред Буллз»
Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» в нынешнее межсезонье проводит контрольные поединки. Правда, в 6 спаррингах было добыто только 2 виктории.
Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл в двух первых контрольных поединках. Далее последовали 3 ничьи и поражение.
Последние матчи: в последнем спарринге команда потерпела то самое единственное поражение. «Быки» были биты «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).
Не сыграют: Льюис Морган — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нью-Йорк Ред Буллз» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо атакует, да и прибавить «быки» способны.
Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. Вот только давненько находится в лазарете один из лидеров «Нью-Йорк Ред Буллз» Льюис Морган.
В этом поединке гости наверняка будут действовать вторым номером. Свои шансы «Нью-Йорк Ред Буллз» способен найти в контригре.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Ред Буллз» еще ни разу не проигрывал «Нэшвиллу»
- «Нэшвилл» проиграл лишь раз в 6 своих спаррингах
- Последний очный поединок соперников завершился минимальной победой «быков»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.22, а победа соперника — в скромные 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.
Прогноз: Обе команды явно постараются начать чемпионат удачно, и наверняка будут активны в атаке.
И те, и другие в контрольных матчах весьма неплохо выглядели в атаке, так что ждем голевого изобилия!
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.22