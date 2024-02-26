В рамках 1-го тура чемпионата США 26 февраля пройдет матч «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Ред Буллз». Начало — 01:00 (мск). «Нэшвилл» — «Нью-Йорк Ред Буллз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» активно провел межсезонные сборы. На них команда провела целую серию спаррингов.

Из 6 контрольных поединков команда извлекла 3 виктории. А вот проиграл «Нэшвилл» только «Торонто» (1:2).

Последние матчи: в своем предыдущем матче «Нэшвилл» добыл яркую победу. Команда разгромила «Мосу» (3:0).

Вот только в матчах с более-менее крепкими оппонентами команда испытывает явные сложности. Например, «Мемфис» ей обыграть не удалось (1:1).

Должен стать явным помощником в атаке и новичок Тайлер Бойд. Вот только непонятно, насколько быстро он сможет вписаться в игру «Нэшвилла».

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: последние контрольные матчи в исполнении команды получились довольно успешными.

При этом матчи с «Нью-Йорк Ред Буллз» традиционно складываются для команды неудачно. Из пяти последних очных поединков проиграны три.

И уж точно номинальные хозяева будут активно атаковать. Пора бы «Нэшвиллу» впервые обуздать «быков»!

«Нью-Йорк Ред Буллз»

Турнирное положение: «Нью-Йорк Ред Буллз» в нынешнее межсезонье проводит контрольные поединки. Правда, в 6 спаррингах было добыто только 2 виктории.

Причем «Нью-Йорк Ред Буллз» выиграл в двух первых контрольных поединках. Далее последовали 3 ничьи и поражение.

Последние матчи: в последнем спарринге команда потерпела то самое единственное поражение. «Быки» были биты «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

Не сыграют: Льюис Морган — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Нью-Йорк Ред Буллз» выглядит довольно таки выгодно. Команда неплохо атакует, да и прибавить «быки» способны.

Вообще, состав команды выглядит довольно прилично. Вот только давненько находится в лазарете один из лидеров «Нью-Йорк Ред Буллз» Льюис Морган.

В этом поединке гости наверняка будут действовать вторым номером. Свои шансы «Нью-Йорк Ред Буллз» способен найти в контригре.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Ред Буллз» еще ни разу не проигрывал «Нэшвиллу»

«Нэшвилл» проиграл лишь раз в 6 своих спаррингах

Последний очный поединок соперников завершился минимальной победой «быков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нэшвилл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.22, а победа соперника — в скромные 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 2.33 и 1.61.

Прогноз: Обе команды явно постараются начать чемпионат удачно, и наверняка будут активны в атаке.

И те, и другие в контрольных матчах весьма неплохо выглядели в атаке, так что ждем голевого изобилия!

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

Ставка: Ничья за 3.22