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    Встреча обещает пройти в атакующем ключе

    «Ланс» — «Монако». Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 25 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монако»
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    «Ланс»
    25 февраля в 23-м туре французской Лиги 1 «Ланс» в домашнем поединке сыграет против «Монако». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск. «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 25 Февраля 2024 года
    Ланс
  • Ланс
    •  Ланс 15:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Ланс»

    Турнирное положение: По итогам 22 проведенных туров подопечные Франка Эза с 36 очками идут шестыми и от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, отстают на два пункта.

    «Ланс» в текущем первенстве добился пока десяти викторий, а также по шесть раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 28:21.

    Последние матчи: В преддверии этого поединка «кроваво-золотые» проиграли на выезде в овертайме немецкому «Фрайбургу» 2:3 в матче Лиги Европы и покинули турнир, так как дома сыграли 0:0. Между этими встречами они в матче Лиги 1 в гостях поделили очки с «Реймсом» 1:1.

    Не сыграют: Дейвье Машаду и Джимми Кабо находятся в лазарете команды.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Состояние команды: «Ланс» проиграл свой последний поединок, но решающий гол пропустил уже в дополнительном времени. До этого же у него была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва добился трех выигрышей подряд, а затем два последующих поединка завершил мировыми исходами.

    «Монако»

    Турнирное положение: В таблице дружина Ади Хюттера находится на строку выше предстоящего противника, имея на счету 38 баллов. Четвертому месту она уступает лишь по дополнительным показателям.

    За дистанцию в чемпионате «Монако» пока добился 11 победных результатов, пять встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница мячей составляет 41:32.

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    • Последние матчи: «Монегаски» свой последний поединок проводили в прошлые выходные и тогда неожиданно дома проиграли скромной «Тулузе» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию без проигрышей.

    Не сыграют: Бреел Эмболо, Крепин Диатта и Вандерсон не помогут своей команде в этой игре.

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    Состояние команды: В рамках чемпионата Франции «красно-белые» смогли выиграть всего лишь один поединок из пяти прошедших. Также в этот отрезок времени они два поединка свели вничью и столько же встреч проиграли. Однако в этот период «Монако» забивал в каждом матче.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Ланс» в рамках Лиги 1 выиграл шесть встреч из восьми последних при одном фиаско

    • У «Монако» в гостевых играх чемпионата три виктории за минувшие шесть матчей и всего одно фиаско

    • В четырех последних очных противостояниях этих клубов они по два раза обыграли друг друга

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Ланса» букмекеры дают коэффициент 2.42. Ничья оценена в 3.75, а победа «Монако» оценена в 2.98.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.12 соответственно.

    Ланс — Монако: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.552.90Бонус$9500
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    Прогноз: Исходя из того, что эти команды неплохо действуют в завершающей стадии, то от их предстоящей встречи наверняка следует ждать атакующего футбола, и поэтому делаем ставку на количество в голов больше 2,5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

    Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на то, что гости смогут забить первыми, ведь «Ланс» к этому матчу подходит после изнурительного поединка Лиги Европы.

    Ставка: «Монако» забьет первым за 2.09.

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    «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 25.02.2024. Прогнозы на футбол. Встреча обещает пройти в атакующем ключе
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