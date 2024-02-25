25 февраля в 23-м туре французской Лиги 1 «Ланс» в домашнем поединке сыграет против «Монако». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск. «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: По итогам 22 проведенных туров подопечные Франка Эза с 36 очками идут шестыми и от четвертой позиции, дающей билет в Лигу чемпионов, отстают на два пункта.

«Ланс» в текущем первенстве добился пока десяти викторий, а также по шесть раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 28:21.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «кроваво-золотые» проиграли на выезде в овертайме немецкому «Фрайбургу» 2:3 в матче Лиги Европы и покинули турнир, так как дома сыграли 0:0. Между этими встречами они в матче Лиги 1 в гостях поделили очки с «Реймсом» 1:1.

Не сыграют: Дейвье Машаду и Джимми Кабо находятся в лазарете команды.

Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Ланс» проиграл свой последний поединок, но решающий гол пропустил уже в дополнительном времени. До этого же у него была 5-матчевая беспроигрышная серия, в которой он сперва добился трех выигрышей подряд, а затем два последующих поединка завершил мировыми исходами.

«Монако»

Турнирное положение: В таблице дружина Ади Хюттера находится на строку выше предстоящего противника, имея на счету 38 баллов. Четвертому месту она уступает лишь по дополнительным показателям.

За дистанцию в чемпионате «Монако» пока добился 11 победных результатов, пять встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница мячей составляет 41:32.

Последние матчи: «Монегаски» свой последний поединок проводили в прошлые выходные и тогда неожиданно дома проиграли скромной «Тулузе» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 3-матчевую серию без проигрышей.

Не сыграют: Бреел Эмболо, Крепин Диатта и Вандерсон не помогут своей команде в этой игре.

Состояние команды: В рамках чемпионата Франции «красно-белые» смогли выиграть всего лишь один поединок из пяти прошедших. Также в этот отрезок времени они два поединка свели вничью и столько же встреч проиграли. Однако в этот период «Монако» забивал в каждом матче.

Статистика для ставок

На своем поле «Ланс» в рамках Лиги 1 выиграл шесть встреч из восьми последних при одном фиаско

У «Монако» в гостевых играх чемпионата три виктории за минувшие шесть матчей и всего одно фиаско

В четырех последних очных противостояниях этих клубов они по два раза обыграли друг друга

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Ланса» букмекеры дают коэффициент 2.42. Ничья оценена в 3.75, а победа «Монако» оценена в 2.98.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.12 соответственно.

Ланс — Монако: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.403.552.90Бонус$9500

Прогноз: Исходя из того, что эти команды неплохо действуют в завершающей стадии, то от их предстоящей встречи наверняка следует ждать атакующего футбола, и поэтому делаем ставку на количество в голов больше 2,5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.81.

Прогноз: И также в этом поединке ставим еще на то, что гости смогут забить первыми, ведь «Ланс» к этому матчу подходит после изнурительного поединка Лиги Европы.

Ставка: «Монако» забьет первым за 2.09.