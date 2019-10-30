ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичПулишич может наслаждаться хет-триком. Но в «Челси» он пока не звезда
  • 22:58
    • «Наполи» упустил победу над «Аталантой»
  • 22:56
    • «Валенсия» и «Севилья» победителя не определили
  • 22:12
    • СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»
  • 21:58
    • «Ак Барс» в Казани победил «Адмирал»
  • 21:53
    • «Зенит» разгромил «Томь» в матче Кубка России
    Все новости спорта

    Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины

    «Динамо» Киев — «Шахтер»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Кубок Украины Футбол Украины Динамо Киев Шахтер Донецк
    Киевское «Динамо» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Украины победило «Шахтер» — 2:1.

    Сергей Сидорчук
    Сергей Сидорчук

    На 22-й минуте Сергей Сидорчук вывел хозяев вперед. «Горняки» отыгрались в компенсированное ко второму тайму время усилиями Тараса Степаненко.

    Победу «бело-синие» вырвали в дополнительное время — на 109-й минуте решающий удар нанес Денис Попов.

    Отметим, что обе команды доигрывали встречу в меньшинстве из-за удалений Владимира Шепелева и Степаненко.

    «Динамо» вышло в четвертьфинал наряду с «Мариуполем», «Минаем», «Десной», «Ингульцом», «Ворсклой», «Александрией» и «Альянсом». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры Примеры
  • 29/10/2019 в 21:43
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Ростов»
  • 1.75
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выбьет ли Карпин «Спартак» из борьбы за Кубок России?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сколько раз «россонери» поразят ворота СПАЛа?
  • «Милан» — СПАЛ. Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Как быстро «Йокерит» вскроет оборону «Локо»?
  • «Йокерит» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Унаи Эмери Футбол Пять решений, которые Эмери нужно принять в «Арсенале»Как испанскому тренеру вернуть поддержку болельщиков? Вчера в 17:580
  • 20:00
    • «Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков оформил дубль
  • 19:55
    • «Урал» в меньшинстве победил «Арсенал» в Кубке России
  • 15:20
    • КДК отменил красную карточку Берга
    Фил Фоден Футбол Юные покорители. Что стало с последними обладателями «Золотого мяча» U-17Судьбы главных звезд последних десяти юношеских чемпионатов мира Вчера в 01:330
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Спартак» при Тедеско играть удачно?
  • 2.90
    •
  • 23:50
    • Дубль Муньяина позволил «Атлетику» разгромить «Эспаньол»
  • 23:33
    • Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в Кубке Украины
  • 23:23
    • Семак надеется выиграть Кубок России
    «Гранада» Футбол Испанский «Лестер». Как «Гранаде» удалось вырваться в лидеры ПримерыКак бывшему аутсайдеру чемпионата Испании удалось возглавить турнирную таблицу Ла Лиги 29/10/2019 в 21:430
  • 14:46
    • Стали известны номинанты на премию Globe Soccer Awards 2019
  • 13:52
    • Шюррле: Может быть, я буду играть ещё год, может, два
  • 13:09
    • Медведев: Слухи про переход Жесуса в «Зенит» не имеют под собой оснований
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие