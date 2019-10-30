«Динамо» Киев — «Шахтер»: счет матча 2:1, обзор голов

Киевскоев домашнем матче 1/8 финала Кубка Украины победило— 2:1.

На 22-й минуте Сергей Сидорчук вывел хозяев вперед. «Горняки» отыгрались в компенсированное ко второму тайму время усилиями Тараса Степаненко.

Победу «бело-синие» вырвали в дополнительное время — на 109-й минуте решающий удар нанес Денис Попов.

Отметим, что обе команды доигрывали встречу в меньшинстве из-за удалений Владимира Шепелева и Степаненко.

«Динамо» вышло в четвертьфинал наряду с «Мариуполем», «Минаем», «Десной», «Ингульцом», «Ворсклой», «Александрией» и «Альянсом». 0