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    Слуцкий о Базуре: Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба

    Футбол Между тем Скандалы
    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о конфликте с футболистом команды Ришедли Базуром. Интервью российского специалиста было опубликовано в Omroep Gelderland.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Я не придаю большого значения той ситуации. Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны», — сказал Слуцкий.

    Напомним, что конфликт произошел на тренировке. Базур столкнулся с одним из игроков и начал угрожать коллеге. После этого Слуцкий выгнал полузащитника, а тот в свою очередь высказался в адрес тренера: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду». 0

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