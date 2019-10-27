Слуцкий о Базуре: Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба

Главный тренеррассказал о конфликте с футболистом команды. Интервью российского специалиста было опубликовано в Omroep Gelderland.

«Я не придаю большого значения той ситуации. Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны», — сказал Слуцкий.

Напомним, что конфликт произошел на тренировке. Базур столкнулся с одним из игроков и начал угрожать коллеге. После этого Слуцкий выгнал полузащитника, а тот в свою очередь высказался в адрес тренера: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду». 0