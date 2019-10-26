Точилин: Во втором тайме создали больше моментов, чем «Ростов»

Главный тренер «Сочи»поделился эмоциями после поражения в матче 14-го тура чемпионата России с(0:2).

«Старались отвечать "Ростову", особенно в первом тайме. "Ростов" дома агрессивен, мы планировали выходить из-под давления.

В первом тайме это получалось. Потом выход из обороны сломался, и первый гол, прямо скажем, назревал.

Во втором тайме мы создали больше моментов, чем "Ростов", но не забиваешь ты — забивают тебе. Рикошет — и были сняты все вопросы о победителе.

Хотя мы боролись, старались переломить ход матча и при 0:2», — заявил Точилин в эфире «Матч Премьер». 0