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    Шалимов: Обидная ничья, мы не должны отдавать сопернику легкие мячи

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    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал ничью с тульским «Арсеналом» (1:1) и признался, что игра его команды еще далека от идеала.

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    «Обидная ничья для нас. Есть вещи, которые мы регулярно обсуждаем, но они пока не выполняются. Мы не должны отдавать сопернику легкие мячи.

    При ответном голе нужно было просто держать мяч. Эти вещи мы проговаривали. Но, видимо, один раз сказать — маловато, будем поправлять такие вещи.

    Команда должна комфортно контролировать мяч, и у нас была такая возможность. "Арсенал" подустал, могли контролировать спокойно. Если бы мы это сделали, победа была бы за нами», — заявил Шалимов в эфире «Матч Премьер». 0

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