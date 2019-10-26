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    «Ахмат» упустил победу над тульским «Арсеналом»

    «Ахмат» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Грозненцы заработали штрафной на правом фланге. Исмаэл навесил во вратарскую, Семёнов опередил Комбарова и переправил мяч в сетку ворот.

    На 77-й минуте туляки сравняли счет. Горбатенко со своей половины поля сделал шикарный заброс в свободную зону, Кангва выиграл забег на скорость у Уциева, выскочил один на один и покатил мяч мимо Городова.

    А на 84-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Роши в метре от штрафной снёс Альвареса, получив вторую за пять минут желтую карточку.

    «Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.

    РПЛ. 14-й тур
    «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0)
    Голы: Семенов, 20 (1:0). Кангва, 77 (1:1)«Ахмат» (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Гиголаев, Роши, Исмаэл (Гащенков, 82), Глушаков (Митришев, 89), Иванов (Швец, 67), Бериша, Понсе«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Беляев, Григалава, Альварес, Ломовицкий, Костадинов, Горбатенко, Ткачев, Лесовой (Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68)Предупреждения: Ломовицкий, 18. Костадинов, 23. Альварес, 29. Роши, 79. Швец, 89. Уциев, 90+3Удаление: Роши, 84 (грубая игра, вторая ж.к.)
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