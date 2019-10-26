«Ахмат» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

Грозненскийна своем поле сыграл вничью с тульским(1:1) в матче 14-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте. Грозненцы заработали штрафной на правом фланге. Исмаэл навесил во вратарскую, Семёнов опередил Комбарова и переправил мяч в сетку ворот.

На 77-й минуте туляки сравняли счет. Горбатенко со своей половины поля сделал шикарный заброс в свободную зону, Кангва выиграл забег на скорость у Уциева, выскочил один на один и покатил мяч мимо Городова.

А на 84-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве. Роши в метре от штрафной снёс Альвареса, получив вторую за пять минут желтую карточку.

«Арсенал» набрал 16 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» с 13 баллами располагается на 14-й строчке.