Марш: «Зальцбург» сам себе усложнил жизнь, но шансы еще есть

Главный тренер «Зальцбурга»прокомментировал домашнее поражение от(2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы уступали, но отыгрывались. Это важный момент. При счете 2:2 показалось, что энергия трибун поведет нас и дальше. Но тут же пропустили снова, и стало трудно.

У нас молодая команда, мы играем смело. Я очень горд уровнем игры, которую мы показываем в Лиге чемпионов. Просто надо научиться обороняться чуть лучше. Тогда наши шансы вырастут.

Мы сами себе усложнили жизнь, но математические шансы на выход из группы у нас еще есть. Следует отправиться в Наполи с четким планом на игру.

Если сможем добыть там положительный результат, тогда борьба продолжится», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0