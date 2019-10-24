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    Марш: «Зальцбург» сам себе усложнил жизнь, но шансы еще есть

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    Главный тренер «Зальцбурга» Джесси Марш прокомментировал домашнее поражение от «Наполи» (2:3) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    Джесси Марш
    Джесси Марш

    «Мы уступали, но отыгрывались. Это важный момент. При счете 2:2 показалось, что энергия трибун поведет нас и дальше. Но тут же пропустили снова, и стало трудно.

    У нас молодая команда, мы играем смело. Я очень горд уровнем игры, которую мы показываем в Лиге чемпионов. Просто надо научиться обороняться чуть лучше. Тогда наши шансы вырастут.

    Мы сами себе усложнили жизнь, но математические шансы на выход из группы у нас еще есть. Следует отправиться в Наполи с четким планом на игру.

    Если сможем добыть там положительный результат, тогда борьба продолжится», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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