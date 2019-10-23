Мбаппе: Хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мбаппе появился на поле на 52-й минуте при счете 1:0 и успел забить три мяча.

«Я хотел играть с первых минут, думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, который я должен это принять.

Кроме того, хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной.

Остальные неплохо справлялись и в мое отсутствие, но я должен биться за место в основном составе. Прошло два месяца с тех пор, как я отыграл последний полный матч.

Возвращаться всегда приятно. Хочу играть в каждом матче, забивать голы. Травма уже позади, это 100 процентов», — сказал игрок в интервью RMC Sport. 0