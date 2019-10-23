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    Мбаппе: Хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Брюгге» (5:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    Мбаппе появился на поле на 52-й минуте при счете 1:0 и успел забить три мяча.

    «Я хотел играть с первых минут, думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, который я должен это принять.

    Кроме того, хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной.

    Остальные неплохо справлялись и в мое отсутствие, но я должен биться за место в основном составе. Прошло два месяца с тех пор, как я отыграл последний полный матч.

    Возвращаться всегда приятно. Хочу играть в каждом матче, забивать голы. Травма уже позади, это 100 процентов», — сказал игрок в интервью RMC Sport. 0

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