Мбаппе: Хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной

Килиан Мбаппе
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Мбаппе появился на поле на 52-й минуте при счете 1:0 и успел забить три мяча.
«Я хотел играть с первых минут, думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, который я должен это принять.
Кроме того, хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной.
Остальные неплохо справлялись и в мое отсутствие, но я должен биться за место в основном составе. Прошло два месяца с тех пор, как я отыграл последний полный матч.
Возвращаться всегда приятно. Хочу играть в каждом матче, забивать голы. Травма уже позади, это 100 процентов», — сказал игрок в интервью RMC Sport. 0