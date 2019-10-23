«Аякс» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Амстердамскийпотерпел домашнее поражение от лондонского(0:1) в матче 3-го группового турнира Лиги чемпионов.

Единственный гол на 86-й минуте встречи забил форвард гостей Миши Батшуайи. Пулишич от левого края штрафной прострелил к линии вратарской, где Батшуайи отклеился от защитника и пробил в касание — мяч рикошетом от перекладины залетел за линию створа.

Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе «Аякса» и поразил ворота «Челси» в первой половине матча, но гол не засчитали из-за положения вне игры.

«Аякс» с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы H. «Челси» — вторая строчка и шесть баллов.