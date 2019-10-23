«Аякс» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный гол на 86-й минуте встречи забил форвард гостей Миши Батшуайи. Пулишич от левого края штрафной прострелил к линии вратарской, где Батшуайи отклеился от защитника и пробил в касание — мяч рикошетом от перекладины залетел за линию створа.
Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес вышел в стартовом составе «Аякса» и поразил ворота «Челси» в первой половине матча, но гол не засчитали из-за положения вне игры.
«Аякс» с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы H. «Челси» — вторая строчка и шесть баллов.
Лига чемпионов. Группа H
«Аякс» (Голландия) — «Челси» (Англия) — 0:1 (0:0)
Гол: Батшуайи, 86«Аякс» (Голландия): Онана, Дест, Фелтман (Хюнтелар, 89), Блинд, Тальяфико, Альварес (де Йонг, 89), Мартинес, ван де Бек, Зиех, Тадич, Промес (Нерес, 74)«Челси» (Англия): Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Томори, Хадсон-Одои (Джеймс, 90), Ковачич, Жоржинью, Маунт, Виллиан (Пулишич, 66), Алонсо, Абрахам (Батшуайи, 71)Предупреждения: Тадич, 49. Мартинес, 65. Зума, 84