Аршавин и Смертин записались на обучающую программу УЕФА

30 бывших футболистов поступили на магистерскую программу УЕФА для игроков сборных по обучению менеджменту (MIP), сообщает пресс-служба организации.

В их число вошли Кака, Дидье Дрогба, Жулио Сезар, Флоран Малуда, а также два россиянина — Алексей Смертин, защищавший цвета «Челси», и экс-игрок лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

Цель программы — за 20 месяцев дать бывшим игрокам сборных знания, которые помогут им использовать футбольный опыт в административной работе и тем самым принести пользу футболу в целом.

MIP состоит из семи недельных сессий, которые проходят в крупных городах. Каждая посвящена отдельному аспекту административной и менеджерской деятельности футбольной организации. Те, кто пока не работает в спортивной организации, должны пройти трехмесячную стажировку, чтобы получить опыт ежедневной работы.

Учебные модули разработаны так, чтобы привить участникам широкий спектр навыков, необходимых для реализации второй карьеры. Студенты изучают роль и навыки менеджера, стратегический маркетинг и связи с общественностью, управление стадионами и оперативный менеджмент. Их знакомят с моделью работы североамериканских лиг и клубов. 0