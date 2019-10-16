Главный тренер сборной Испании посвятил выход на Евро-2020 Луису Энрике

Главный тренер сборнойпосле выхода назаявил, что команда посвящает этот успех бывшему наставнику команды

Специалист покинул национальную команду в связи с проблемами со здоровьем у дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

«Сегодня мы посвящаем наш успех Луису Энрике и его семье. Его работа с командой помогла нам стать сильными, мы благодарны ему за это. Также я благодарен президенту Королевской федерации футбола Испании Луису Рубиалесу за то, что мне предоставили шанс возглавить команду.

Мы могли победить в Норвегии и уже тогда гарантировать себе выход на Евро. Сегодня была сложная игра, нам пришлось много работать, чтобы добиться результата. Я рад, что мы пробились на Евро-2020 досрочно», — цитирует Морено Football Espana.

Накануне, 15 октября, испанцы сыграли вничью в гостях со шведами, сравняв счет уже в компенсированное время (1:1). 0