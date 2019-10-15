ФИФА предлагает жесткое наказание за расизм

Президентвысказался о проблеме расизма в футболе.

«Мы постоянно говорим, что в футболе нет места расизму, тем не менее продолжаем сталкивается с этой проблемой как в спорте, так и в обществе. Призываю всех активнее бороться с подобным неподобающим поведением.

И начать с того, чтобы пожизненно лишать права посещать стадионы тех, кто был уличен в проявлении расизма. ФИФА может расширить этот запрет до мирового масштаба», — цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

Напомним, накануне во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия (0:6) произошел скандал. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. 0