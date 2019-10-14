Франция — Турция: счет матча 1:1, обзор голов

Сборная Франции сыграла вничью с Турцией (1:1) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

Единственный мяч в составе чемпионов мира провел на 76-й минуте форвард Оливье Жиру.

Для него этот гол стал 37-м в составе национальной команды, по этому показателю Жиру отстает только от Мишеля Платини (41) и Тьерри Анри (51).

Турки ответили на 81-й минуте — отличился защитник Кан Айхан.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H Франция — Турция — 1:1 (0:0) Голы: Жиру, 76 (1:0). Каан Айхан, 82 (1:1)Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез, Коман (Иконе, 87), Толиссо, Сиссоко, Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72)Турция: Гюнок, Зеки Челик (Каан Айхан, 53), Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Озан (Дженк, 81), Махмут Текдемир, Окай Йокушлу (Хакан Чалханоглу, 46), Ирфан Кахведжи, Бурак Йылмаз, Кенан КараманПредупреждения: Эрнандез, 49. Гризманн, 81. Дженк, 84. Ирфан Кахведжи, 87. Кенан Караман, 87

В другой встрече сборная Исландии на своем поле одолела команду Андорры — 2:0.

Счет открыл на 38-й минуте полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. На 65-й минуте Колбейнн Сигторссон удвоил преимущество исландцев.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H Исландия — Андорра — 2:0 (1:0) Голы: А.Сигурдссон, 38 (1:0). Сигтоурссон, 65 (2:0)Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 73 (вратарь)Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 68), Фьолусон, Скуласон, Бьяднасон (Халльфредссон, 70), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон, Финнбогасон (Бедварссон, 64)Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Фернандес, 60), Ребес, Алаэс (С.Гомес, 87), В.Родригес, Мартинес (М.Гарсиа, 80)Предупреждения: Пальссон, 80. Ребес, 90+4

Еще в одной встрече группы H сборная Албании на выезде разгромила команду Молдавии — 4:0.

Голами в составе победителей отметились Сокол Чикалеши (22-я минута), Кейди Баре (34), Лоренц Траши (40), Рею Манай (90).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H Молдавия — Албания — 0:4 (0:3) Голы: Чикалеши, 22 (0:1). Баре, 34 (0:2). Траши, 40 (0:3). Манай, 90 (0:4)Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Мудрак (Разгонюк, 31), Препелицэ, Суворов (Бойчук, 60), Чеботару, Ионицэ, Антон, Сидоренко (Санду, 80)Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли (Кумбулла, 89), Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Чикалеши (О.Роши, 76), МанайПредупреждения: Мудрак, 29. Граур, 38. Баре, 46. Чикалеши, 57. Чеботару, 58. Рябчук, 62. Препелицэ, 81. Гьясула, 82

Турция с 19 очками возглавляет турнирную таблицу в этой группе. У Франции столько же, но она вторая. Исландия — третья (15 очков). 0