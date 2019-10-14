ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 8-14 октября
  • 23:38
    • Сборная Украины обыграла Португалию и вышла на Евро-2020
  • 18:39
    • «Спартак» официально представил Тедеско в качестве нового наставника
  • 23:55
    • Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру
  • 23:43
    • Англия разгромила Болгарию, Косово сохраняет шансы на выход на Евро-2020
  • 21:23
    • «Ак Барс» в Казани победил «Автомобилист»
    Все новости спорта

    Франция сыграла вничью с Турцией, Исландия обыграла Андорру

    Франция — Турция: счет матча 1:1, обзор голов

    Евро-2020 Сборная Франции Футбол Франции Сборная Турции
    Сборная Франции сыграла вничью с Турцией (1:1) в домашнем матче 8-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Н.

  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!

    Единственный мяч в составе чемпионов мира провел на 76-й минуте форвард Оливье Жиру.

    Для него этот гол стал 37-м в составе национальной команды, по этому показателю Жиру отстает только от Мишеля Платини (41) и Тьерри Анри (51).

    Турки ответили на 81-й минуте — отличился защитник Кан Айхан.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Франция — Турция — 1:1 (0:0)
    Голы: Жиру, 76 (1:0). Каан Айхан, 82 (1:1)Франция: Манданда, Павар, Варан, Лангле, Эрнандез, Коман (Иконе, 87), Толиссо, Сиссоко, Гризманн, Матюиди (Лемар, 77), Бен Йеддер (Жиру, 72)Турция: Гюнок, Зеки Челик (Каан Айхан, 53), Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Умут Мераш, Озан (Дженк, 81), Махмут Текдемир, Окай Йокушлу (Хакан Чалханоглу, 46), Ирфан Кахведжи, Бурак Йылмаз, Кенан КараманПредупреждения: Эрнандез, 49. Гризманн, 81. Дженк, 84. Ирфан Кахведжи, 87. Кенан Караман, 87

    В другой встрече сборная Исландии на своем поле одолела команду Андорры — 2:0.

    Счет открыл на 38-й минуте полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон. На 65-й минуте Колбейнн Сигторссон удвоил преимущество исландцев.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Исландия — Андорра — 2:0 (1:0)
    Голы: А.Сигурдссон, 38 (1:0). Сигтоурссон, 65 (2:0)Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон, 73 (вратарь)Исландия: Халльдоурссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 68), Фьолусон, Скуласон, Бьяднасон (Халльфредссон, 70), Г.Сигурдссон, Пальссон, Траустасон, А.Сигурдссон, Сигтоурссон, Финнбогасон (Бедварссон, 64)Андорра: Х.Гомес, Лима, Валес, Сан Николас, Лловера, Сервос, Виейра (Фернандес, 60), Ребес, Алаэс (С.Гомес, 87), В.Родригес, Мартинес (М.Гарсиа, 80)Предупреждения: Пальссон, 80. Ребес, 90+4

    Еще в одной встрече группы H сборная Албании на выезде разгромила команду Молдавии — 4:0.

    Голами в составе победителей отметились Сокол Чикалеши (22-я минута), Кейди Баре (34), Лоренц Траши (40), Рею Манай (90).

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа H
    Молдавия — Албания — 0:4 (0:3)
    Голы: Чикалеши, 22 (0:1). Баре, 34 (0:2). Траши, 40 (0:3). Манай, 90 (0:4)Молдавия: Кошелев, Посмак, Граур, Рябчук, Мудрак (Разгонюк, 31), Препелицэ, Суворов (Бойчук, 60), Чеботару, Ионицэ, Антон, Сидоренко (Санду, 80)Албания: Стракоша, Джимсити, Дермаку, Весели, Исмайли (Кумбулла, 89), Абраши, Траши, Гьясула, Баре (Селахи, 89), Чикалеши (О.Роши, 76), МанайПредупреждения: Мудрак, 29. Граур, 38. Баре, 46. Чикалеши, 57. Чеботару, 58. Рябчук, 62. Препелицэ, 81. Гьясула, 82

    Турция с 19 очками возглавляет турнирную таблицу в этой группе. У Франции столько же, но она вторая. Исландия — третья (15 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Главная задача года выполнена. Сборная России сыграет на Евро-2020
  • Вчера в 02:35
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Испания
  • 1.80
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Капитал Уан Арене» будет результативная игра
  • «Вашингтон» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • По силам ли «Эдмонтону» 6 победа кряду?
  • «Чикаго» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Выиграет ли Киргизия вторую игру кряду?
  • Монголия — Киргизия. Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тристан Джерри Хоккей НХЛ. Семь шайб от «Питтсбурга», поражение «Лос-Анджелеса», «-2» КовальчукаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября Вчера в 08:250
  • 13:56
    • Хеведес после повреждения тренируется в общей группе
  • 12:54
    • Паскуале, Лехтонен и Бакош признаны лучшими игроками шестой недели КХЛ
  • 12:17
    • Стало известно имя нового тренера вратарей «Спартака»
    Марио Манджукич Футбол Трансферные цели на январь. «Юнайтед» нужны Соболев, Манджукич и Дембеле«Красные дьяволы» усилят состав ближайшей зимой, чтобы улучшить турнирное положение 13/10/2019 в 14:580
  • Экспресс дня

  • Франция возьмет реванш у Турции на «Стад де Франс»
  • 4.63
    •
  • 23:09
    • «Флорида» вырвала победу у «Нью-Джерси»
  • 23:01
    • «Тоттенхэм» подписал Ворма, который покинул клуб летом
  • 22:53
    • Сборная Египта без Салаха переиграла Ботсвану
    Не все статуи одинаково полезны Футбол Новая статуя короля. Как Златан превзошел РоналдуХит-парад самых нелепых статуй и бюстов известных спортсменов 12/10/2019 в 20:260
  • 08:49
    • Тедеско отправился на первую тренировку «Спартака»
  • 22:41
    • Кузнецова проиграла Муховой на старте «Кубка Кремля»
  • 22:17
    • Московское «Динамо» обыграло «Магнитку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие