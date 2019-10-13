Арустамян: «Спартак» подписал контракт с Тедеско

Ведущий «Матч ТВ»сообщил о скором официальном назначениина пост главного тренера

«Даже из отпуска в Колумбии слежу за ситуацией вокруг "Спартака" и его нового главного тренера. Мы ждали новостей всю неделю — и вот их наконец можно объявить.

"Спартак" возглавит Доменико Тедеско: контракт с немецким тренером подписан. После недели размышлений, после совещаний с семьей Тедеско принял предложение красно-белых.

Доменико утряс все формальности с "Шальке" и скоро вернется в Россию, чтобы готовить "Спартак" к матчу с "Рубином" — он пройдет 19 октября.

Осталось понять, кто войдет в штаб Тедеско», — сообщил Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, 29 сентября экс-тренер «Спартака» Олег Кононов ушел из команды из-за неудовлетворительных результатов.

В данный момент москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков. 0