Фарерские острова — Румыния: счет матча 0:3, обзор голов

Георге Пушкаш
globallookpress.com
Встреча группы F, которая прошла в Торсхавне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
Первый гол на 74-й минуте забил Георге Пушкаш. Спустя девять минут Йонуц Митрицэ удвоил преимущество румын. Победную точку в компенсированное время поставил Клаудиу Кешерю.
Эта победа позволила сборной Румынии выйти на второе место в турнирной таблице.
Группа F
1. Испания — 18 очков (6 матчей)
2. Румыния — 13 (7)
3. Швеция — 11 (6)
4. Норвегия — 9 (6)
5. Мальта — 3 (6)
6. Фарерские острова — 0 (7) 0