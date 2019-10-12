Фарерские острова — Румыния: счет матча 0:3, обзор голов

Сборнаяодержала победу надв матче квалификации Евро-2020.

Встреча группы F, которая прошла в Торсхавне, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол на 74-й минуте забил Георге Пушкаш. Спустя девять минут Йонуц Митрицэ удвоил преимущество румын. Победную точку в компенсированное время поставил Клаудиу Кешерю.

Эта победа позволила сборной Румынии выйти на второе место в турнирной таблице.

Группа F

1. Испания — 18 очков (6 матчей)

2. Румыния — 13 (7)

3. Швеция — 11 (6)

4. Норвегия — 9 (6)

5. Мальта — 3 (6)

6. Фарерские острова — 0 (7) 0