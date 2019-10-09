В чемпионате Саудовской Аравии по футболу во время матча сотрудник стадиона отключил один из элементов оборудования системы видеоповторов (ВАР), чтобы зарядить телефон, сообщает Sportbible.

В Саудовской Аравии сотрудник стадиона отключил ВАР для зарядки телефона globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Отмечается, что это произошло во время матча между командами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Главный арбитр встречи в одном из эпизодов решил посмотреть видеоповтор взятия ворот, однако система не сработала.

Позже выяснилось, что один из сотрудников стадиона отключил оборудование, чтобы зарядить телефон.

Напомним, тестирование ВАР было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент ВАР используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. 0