ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хохлов«Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 11:03
    • Джокович — победитель турнира в Токио
  • 10:52
    • «Валенсия» обратилась в полицию в связи с угрозами в адрес президента клуба
  • 09:26
    • Умер 29-летний хоккеист «Сибири»
  • 08:18
    • Головкин выиграл у Деревянченко единогласным решением судей
  • 08:07
    • Сборная России победила Египет на Кубке мира
    Все новости спорта

    Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче с «Уралом»

    РПЛ Футбол России Урал Зенит Календарь РПЛ
    Стали известны составы «Урала» и «Зенита» на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Михаил Кержаков
    Михаил Кержаков

    Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Урал»: Баклов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.

    Запасные: Годзюр, Насыров, Фидлер, Бавин, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Панюков, Ильин.

    «Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Маммана, Дуглас Сантос, Осорио, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси.

    Запасные: Лунев, Васютин, Прохин, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Воробьев, Краневиттер.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Динамо» на дне. «Оренбург» вслед за Кононовым уволил Хохлова
  • 04:24
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — «Зенит»
  • 1.67
  • Сегодня в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» добудет три очка в Екатеринбурге?
  • «Урал» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Воспользуется ли «Мальорка» непростым календарем «Эспаньола»?
  • «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Фиорентина» добыть третью победу кряду?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Рамос Футбол Примера. «Реал» обыграл «Гранаду», «Барселона» встретится с «Севильей»Обзор матчей восьмого тура испанской Примеры 00:110
  • 10:33
    • Кержаков займет место в воротах «Зенита» в матче с «Уралом»
  • 09:34
    • «Голден Стэйт» проиграл «Лейкерс» в предсезонном матче
  • 22:08
    • У Льориса диагностирован вывих локтевого сустава
    «Оренбург» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Динамо» проиграло в Оренбурге, «Краснодар» примет «Спартак», ЦСКА против «Ростова»Обзор матчей 12-го тура чемпионата России Вчера в 23:110
  • Экспресс дня

  • «МанСити» продолжит погоню за «Ливерпулем»
  • 4.56
    •
  • 23:58
    • «Осасуна» обыграла «Вильярреал»
  • 23:47
    • «Милан» в большинстве одолел «Дженоа»
  • 22:53
    • «Монако» проиграл «Монпелье», Головин получил красную карточку
    Месут Озил Футбол Озил почти не играет в этом сезоне. Что происходит?Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» появлялся на поле лишь дважды Вчера в 16:240
  • 21:55
    • «Динамо» подыскивает замену Дмитрию Хохлову
  • 21:06
    • Зидан: Хочу большего, мы будем играть лучше
  • 20:57
    • Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие