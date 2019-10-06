«Урал» — «Зенит». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч чемпионата России 6 октября 2019 года

В воскресенье, 6 октября, в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» сыграет с питерским «Зенитом». Игра начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Урал» — «Зенит».

«Урал»

«Урал» после десяти туров разместился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 14 баллов, так же как еще два коллектива.

Домашним проигрышем от ЦСКА (0:3) в последнем туре чемпионата, «шмели» т.о. прервали свою 3-матчевую беспроигрышную.

В этот период состоялась виктория над «Спартаком» (2:1) в Москве в РПЛ и над второлиговым «Черноморецем» (2:0) в Кубке страны, а также была ничья с «Арсеналом» (1:1) в Туле.

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В семи домашних встречах текущего розыгрыша Премьер-лиги «оранжево-черные» победили в трех из них, еще один матч свели вничью и трижды проиграли.

Отметим, что коллектив из Екатеринбурга является самой пропускающей командой Премьер-лиги (23 мячей). Средний показатель результативности в играх с участием «Урала» составляет 3,8 гола за матч.

«Зенит»

«Зенит» по итогам 11 тура РПЛ лишился лидерства, проиграв в Москве «Локомотиву» со счетом 0:1. Теперь он четвертый с отставанием в два очка от первого ЦСКА.

В среду «сине-бело-голубые» смогли реабилитироваться перед своими болельщиками, одержав домашнюю победу над португальской «Бенфикой» (3:1) в матче Лиги чемпионов.

На выезде с учетом всех турниров питерцы провели в этом сезоне восемь мечей, в которых добились пяти викторий, раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Не поможет в Екатеринбурге «Зениту» из-за травмы бразильский форвард Малком.

В прошлом сезоне РПЛ «Зенит» дважды обыграл «Урал»: 4:1 — дома и 1:0 — в гостях.

Прогноз на «Урал» — «Зенит»

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 1.67, победа «Урала» — 5.15, ничья — 4.15.

Прогнозируем, что «Зенит», даже несмотря на проведенный накануне матч в ЛЧ, возьмет в Екатеринбурге три очка и не даст оторваться своим конкурентам в борьбе за золото. 0