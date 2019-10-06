«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

Московскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыли хозяева — Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской «Спартака», Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял и пробил под перекладину.

А на 20-й минуте «быки» удвоили преимущество. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону, Петров принял мяч в штрафной «Спартака» и без помех расстрелял ворота Ребров.

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Отыграть один мяч красно-белым удалось на 45-й минуте. Рассказов с фланга навесил в штрафную «Краснодара», Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Ларссон в касание вколотил мяч в нижний угол ворот.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Кайо Панталеан в центре поля снёс Мельгарехо, Виталий Мешков изначально пропустил эпизод, но после подсказки показал вторую жёлтую карточку.

В компенсированное время составы уравнялись. Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил две карточки в одном эпизоде — первую за фол, вторую за эмоциональное поведение.

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«Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд. Красно-белые с 14 очками занимают 12-е место. Ниже — «Сочи», «Ахмат», «Динамо» и «Тамбов».

«Краснодар» с 26-ю очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Ростову» и «Локомотиву» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Спартак» дома примет «Рубин», а «Краснодар» сыграет в Москве с «Динамо».