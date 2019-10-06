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    «Спартак» на выезде проиграл «Краснодару»

    «Краснодар» — «Спартак»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Московский «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче уже на 3-й минуте открыли хозяева — Сулейманов с углового навесил на дальний угол вратарской «Спартака», Крал махнул мимо мяча, а Маркус Берг принял и пробил под перекладину.

    А на 20-й минуте «быки» удвоили преимущество. Ари собрал на себя всё внимание соперников и сделал передачу в свободную зону, Петров принял мяч в штрафной «Спартака» и без помех расстрелял ворота Ребров.

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    Отыграть один мяч красно-белым удалось на 45-й минуте. Рассказов с фланга навесил в штрафную «Краснодара», Мирзов сделал скидку во вратарскую, а Ларссон в касание вколотил мяч в нижний угол ворот.

    На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Кайо Панталеан в центре поля снёс Мельгарехо, Виталий Мешков изначально пропустил эпизод, но после подсказки показал вторую жёлтую карточку.

    В компенсированное время составы уравнялись. Капитан «Спартака» Георгий Джикия получил две карточки в одном эпизоде — первую за фол, вторую за эмоциональное поведение.

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    «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд. Красно-белые с 14 очками занимают 12-е место. Ниже — «Сочи», «Ахмат», «Динамо» и «Тамбов».

    «Краснодар» с 26-ю очками занимает третье место в таблице РПЛ, уступая «Ростову» и «Локомотиву» по дополнительным показателям.

    В следующем туре «Спартак» дома примет «Рубин», а «Краснодар» сыграет в Москве с «Динамо».

    РПЛ. 12-й тур
    «Краснодар» — «Спартак» (Москва) — 1:2 (1:2)
    Голы: Берг, 3 (1:0). Петров, 20 (2:0). Ларссон, 45 (2:1)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Камболов (Кайю, 46), Ари, Олссон, Сулейманов, Берг (Уткин, 81), Стоцкий (Скопинцев, 70)«Спартак» (Москва): Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Ещенко, Ананидзе (Тил, 68), Умяров, Крал, Мирзов, Мельгарехо (Глушенков, 90), Ларссон (Понсе, 81)Предупреждения: Мирзов, 33. Олссон, 64. Рамирес, 67. Кайю, 70. Ари, 85. Кутепов, 90. Джикия, 90+2Удаления: Кайю, 88 (грубая игра, вторая ж.к.). Джикия, 90+2 (неспорт. повед., вторая ж.к.)
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