«Герта» — «Фортуна»: счет матча 3:1, обзор голов

«Герта» идет десятой в таблице
globallookpress.com
Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Фортуны» Роувен Хеннингс на 32-й минуте. До перерыва «Герта» отыгралась и вышла вперед — по одному голу забили форварды Ведад Ибишевич и Явайро Дилросун. На 62-й минуте отличился полузащитник хозяев Владимир Дарида.
Победная серия «Герты» в чемпионате Германии достигла трех матчей. «Фортуна» не выигрывает в Бундеслиге уже в течение шести встреч (пять поражений и одна ничья).
Берлинская команда, набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице немецкого первенства, клуб из Дюссельдорфа (4) — 14-е. 0