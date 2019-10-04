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    «Герта» одержала третью подряд победу в Бундеслиге

    «Герта» — «Фортуна»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Германии Бундеслига Герта Фортуна Календарь Бундеслиги
    В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала «Фортуну» из Дюссельдорфа.

    «Герта» идет десятой в таблице
    «Герта» идет десятой в таблице

    Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

    Первый мяч забил нападающий «Фортуны» Роувен Хеннингс на 32-й минуте. До перерыва «Герта» отыгралась и вышла вперед — по одному голу забили форварды Ведад Ибишевич и Явайро Дилросун. На 62-й минуте отличился полузащитник хозяев Владимир Дарида.

    Победная серия «Герты» в чемпионате Германии достигла трех матчей. «Фортуна» не выигрывает в Бундеслиге уже в течение шести встреч (пять поражений и одна ничья).

    Берлинская команда, набрав 10 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице немецкого первенства, клуб из Дюссельдорфа (4) — 14-е. 0

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