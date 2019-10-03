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    Влашич надеется на успех в следующих матчах группового этапа

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после поражения от «Эспаньола» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    «Мы играли хорошо, но не победили. Было много атак в первом тайме, мы были хороши, владели мячом, были лучшей командой. Во втором — получили гол после своей ошибки, еще и Дивеева заменили из-за повреждения, Гогуа вышел после травмы. Это тяжело. Следующая игра с "Ростовом" тоже важна, будем настраиваться и выигрывать.

    Первые таймы у нас лучше, чем вторые? Мы стараемся много прессинговать соперника. Это занимает много энергии, но сложно удержать темп на протяжении всего матча.

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    • Не хочу говорить, что для нас важнее — Лига Европы или РПЛ. Мы хорошо идем в России. Надеюсь, так же будет в Европе. Есть еще четыре матча», — приводит слова Влашича «Чемпионат». 0

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