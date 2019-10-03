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    ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве

    ЦСКА — «Эспаньол»: счет матча 0:2, обзор голов

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    Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от «Эспаньола» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

    Счет было открыт на 64-й минуте. Лопес сделал вынос от ворот, каталонцы выиграли борьбу в центре поля, Варгас подхватил мяч и классной передачей разрезал оборону «армейцев», а Лэй выскочил один на один и аккуратно перебросил Акинфеева.

    А на четвертой компенсированной минуте каталонцы удвоили свое преимущество. Магнуссон в штрафной ЦСКА сделал неудачную скидку на Акинфеева, Виктор Кампусано подхватил мяч, обыграл вратаря и пробил точно в нижний угол.

    В другом матче группы Н венгерский «Ференцварош» на своем поле уступает болгарскому «Лудогорцу» — 0:3.

    Уже на первой минуте счет открыл Йоди Лукоки. На 40-й минуте Рафаэл Форстер удвоил счет, а на 64-й минуте он оформил дубль и сделал счет крупным.

    Отметим, что с 43-й минуте «Лудогорец» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Драгош Григоре.

    Группа Н: 1. «Лудогорец» — 6 очков, 2. «Эспаньол» — 4, 3. «Ференцварош» — 1, 4. ЦСКА — 0. 0

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