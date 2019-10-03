ЦСКА — «Эспаньол»: счет матча 0:2, обзор голов

Московскийпотерпел домашнее поражение от(0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе Н.

Счет было открыт на 64-й минуте. Лопес сделал вынос от ворот, каталонцы выиграли борьбу в центре поля, Варгас подхватил мяч и классной передачей разрезал оборону «армейцев», а Лэй выскочил один на один и аккуратно перебросил Акинфеева.

А на четвертой компенсированной минуте каталонцы удвоили свое преимущество. Магнуссон в штрафной ЦСКА сделал неудачную скидку на Акинфеева, Виктор Кампусано подхватил мяч, обыграл вратаря и пробил точно в нижний угол.

В другом матче группы Н венгерский «Ференцварош» на своем поле уступает болгарскому «Лудогорцу» — 0:3.

Уже на первой минуте счет открыл Йоди Лукоки. На 40-й минуте Рафаэл Форстер удвоил счет, а на 64-й минуте он оформил дубль и сделал счет крупным.

Отметим, что с 43-й минуте «Лудогорец» играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Драгош Григоре.

Группа Н: 1. «Лудогорец» — 6 очков, 2. «Эспаньол» — 4, 3. «Ференцварош» — 1, 4. ЦСКА — 0. 0