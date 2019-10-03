Семак: Мы играли дома, хотели действовать агрессивно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча с Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1).

«Мы играли дома. Хотели действовать агрессивно. Ошибки иногда случаются, так что нужно наказывать за них.

А иногда есть моменты, который ты сам создаешь, но ты их не реализуешь. Это дело случая.

Конечно, с ошибками играли. И это оставило небольшую горчинку после победы.

Много передач с фланга шло у соперника. Мы добавили Осорио — еще одного высокого игрока в центр.

В концовке матча игра больше складывалась так, что "Бенфика" быстро доставляла мяч вперед. Так что замена была нужна и по этому.

Игра так диктовала: нам нужна была надежность. "Бенфика" перестроилась, стала играть на высоких нападающих», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ» 0