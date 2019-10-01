ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пьер-Эмерик ОбамеянгРазница между «Арсеналом» и «МЮ» — в Обамеянге
  • 17:37
    • Мхитарян пропустит минимум три недели
  • 17:05
    • Энберт и Забияко пропустят серию Гран-при
  • 16:51
    • «Локомотив» драматично уступил «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА
  • 15:31
    • Поветкин согласился провести бой с Хантером
  • 10:34
    • Российские волейболисты с победы стартовали на Кубке мира
    Все новости спорта

    Семак: Малкома в матче с «Бенфикой» ждать не стоит

    Лига чемпионов Зенит Футбол России Бенфика Португалия Календарь Лиги чемпионов
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразилец Малком точно не появится на поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики».

    Малком
    Малком

    «Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернется на поле. К сожалению, в футболе бывает, что в какой-то период времени травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Естественно, Малком важный игрок для нас. Мы больше всех хотим видеть его на поле вместе с командой», — цитирует Семака «Чемпионат».

    Также тренер рассказал о состоянии Сердара Азмуна:

    «Азмун пропустил определенное время, но с каждой игрой физически будет выглядеть только лучше. Надеемся, с "Бенфикой" уже сыграет лучше».

    Матч «Зенит» — «Бенфика» пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
  • 27/09/2019 в 11:59
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Брюгге»
  • 1.79
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Завладеет ли ЦСКА инициативой на старте игры?
  • «Спартак» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Проявят ли себя новички «Реала»?
  • «Реал» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Справится ли оборона «Шахтера» с атакой «Аталанты»?
  • «Аталанта» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Челси» одержал уверенную победу Футбол Революция Лэмпарда в разгаре. «Челси» активизировался и полон энергииЛондонцы имеют недостатки, но продолжают двигаться в правильном направлении Вчера в 13:580
  • 17:55
    • Семак: Малкома в матче с «Бенфикой» ждать не стоит
  • 17:21
    • Мостовой: У «Локомотива» против «Атлетико» появится шанс
  • 15:45
    • «Ницца» расторгла контракт с игроком, который украл часы у одноклубника
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон», «МЮ» поделил очки с «Арсеналом»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 01:360
  • Экспресс дня

  • Сдержит ли «Локомотив» «Атлетико»?
  • 2.74
    •
  • 15:14
    • Венгер рассматривает несколько предложений
  • 14:59
    • Тирни не поможет сборной Шотландии в матче против России
  • 14:46
    • Полузащитник «Ромы» пропустит два месяца
    «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Спартак» проиграл «Оренбургу»Обзор матчей 11-го тура чемпионата России Вчера в 21:260
  • 14:32
    • Крал: Отставка тренера в «Спартаке» была вопросом времени
  • 14:16
    • КХЛ назвала лучших игроков сентября
  • 11:04
    • «Кристал Пэлас» продолжает интересоваться Чаловым
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие