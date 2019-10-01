Семак: Малкома в матче с «Бенфикой» ждать не стоит

Главный тренерзаявил, что бразилецточно не появится на поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против

«Завтра Малкома не стоит ждать абсолютно точно. Пока под вопросом, когда он вернется на поле. К сожалению, в футболе бывает, что в какой-то период времени травм бывает гораздо больше, чем хотелось бы. Естественно, Малком важный игрок для нас. Мы больше всех хотим видеть его на поле вместе с командой», — цитирует Семака «Чемпионат».

Также тренер рассказал о состоянии Сердара Азмуна:

«Азмун пропустил определенное время, но с каждой игрой физически будет выглядеть только лучше. Надеемся, с "Бенфикой" уже сыграет лучше».

Матч «Зенит» — «Бенфика» пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. 0