«Манчестер Сити» — «Динамо» З: составы, коэффициенты, онлайн

Стали известны составы «Манчестер Сити» и загребского «Динамо» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы C, которая пройдет в Англии, начнется в 22:00 по московскому времени.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гюндоган, Агуэро, Родри, Силва, Сильва, Менди, Фернандиньо, Марез, Канселу, Отаменди.

Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Жезус, Анхелиньо, Фоден, Гарсия.

«Динамо»: Ливакович, Адеми, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофиль-Катрен, Стоянович, Перич, Дилавер, Оршич.

Запасные: Загорац, Пинту, Гавранович, Гояк, Шитум, Атьемвен, Кендзер.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.12, на ничью — 12.50, тогда как на успех «Динамо» — 32.00.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0