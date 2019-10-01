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    Стерлинг начнет матч с загребским «Динамо» на скамейке запасных

    «Манчестер Сити» — «Динамо» З: составы, коэффициенты, онлайн

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    Стали известны составы «Манчестер Сити» и загребского «Динамо» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Встреча группы C, которая пройдет в Англии, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Гюндоган, Агуэро, Родри, Силва, Сильва, Менди, Фернандиньо, Марез, Канселу, Отаменди.

    Запасные: Браво, Уокер, Стерлинг, Жезус, Анхелиньо, Фоден, Гарсия.

    «Динамо»: Ливакович, Адеми, Ольмо, Петкович, Леовац, Моро, Теофиль-Катрен, Стоянович, Перич, Дилавер, Оршич.

    Запасные: Загорац, Пинту, Гавранович, Гояк, Шитум, Атьемвен, Кендзер.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.12, на ничью — 12.50, тогда как на успех «Динамо» — 32.00.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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