«Ахмат» получил нового главного тренера, Рахимов ушел в отставку

Главный тренер грозненского «Ахмата»в прямом эфире объявил о своей отставке после поражения команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (0:2).

Новым наставником грозненцев стал Игорь Шалимов, который будет готовить команду к следующему матчу.

«Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство "Ахмата". Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.

Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуация.

"Ахмат" солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».

«Ахмат», набрав девять очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. 0