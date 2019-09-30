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    «Ахмат» получил нового главного тренера, Рахимов ушел в отставку

    Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов в прямом эфире объявил о своей отставке после поражения команды в матче 11-го тура российской Премьер-лиги с «Сочи» (0:2).

    Игорь Шалимов
    Игорь Шалимов

    Новым наставником грозненцев стал Игорь Шалимов, который будет готовить команду к следующему матчу.

    «Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство "Ахмата". Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды.

    Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача — выправить эту ситуация.

    "Ахмат" солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, — вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».

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