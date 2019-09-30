«Сочи» — «Ахмат»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче 11-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Фишт», завершилась со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед уже на 12-й минуте, когда Никита Бурмистров сделал зрячий пас в центр штрафной, откуда Андрей Мостовой пробил в касание, а мяч рикошетом от ноги Ризвана Уциева залетел в ворота.

На 73-й минуте подопечные Александра Точилина удвоили свое преимущество. Кристиан Нобоа протащил мяч до штрафной, после чего эффектно закинул мяч за шиворот Евгению Городову.

РПЛ. 11-й тур «Сочи» — «Ахмат» — 2:0 (1:0) Голы: 1:0 — 12 Мостовой, 2:0 — 73 Нобоа«Сочи»: Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Померко (Лагатор, 66), Бурмистров, Мостовой (Набиуллин, 79), Нобоа (Карапетян, 84), Кудряшов, Заболотный«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Бериша, Исмаэл (Гащенков, 76), Иванов, Глушаков (Мбенг, 58), Роши, АнхельПредупреждения: Мостовой (34), Померко (41), Нижич (62), Нобоа (74), Миладинович (78), Карапетян (87)

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» поднялся на десятое место (12 очков), «Ахмат» идет 15-м (9 очков). 0