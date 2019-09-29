Широков раскритиковал решение «Спартака» назначить Кузнецова и.о. главного тренера

Экс-хавбк «Спартака» Роман Широков прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды после поражения красно-белых от «Оренбурга» (1:2) в домашней игре 11-го тура РПЛ.

«Спартак» объявил, что к следующему матчу с «Краснодаром» команду будет готовить 37-летний Сергей Кузнецов.

«Отставка принята больше на эмоциях. Ничего бы не было, поработай они еще неделю вместе. "Спартак" мог найти тренера за эту неделю.

Вы убираете Кононова и из его же штаба ставите человека, который вообще без опыта. Чего вы хотите добиться этим? Решение абсолютно непродуманное и спонтанное. Для чего оно нужно?» — сказал Широков в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также он раскритиковал Георгия Джикию и Аяза Гулиева, которые после игры с «Оренбургом» пошли общаться с болельщиками прямо на стадионе.

«Игра является мерилом. Я не понимаю, почему они ходят туда. Они лучше бы на поле вышли и показали что-то.

Что там объясняться то? Выйдите и обыграйте 3:0, 2:0, 4:0 — как хотите. И не надо никуда ходить. Тебя и звать никуда не будут, только хлопать», — добавил Широков. 0