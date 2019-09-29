Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

В матче шестого тура чемпионата Италииодержала гостевую победу надсо счетом 3:1.

Голы в составе флорентийского клуба забили Эрик Пульгар (14-я минута, с пенальти), Гаэтано Кастровилли (66) и Франк Рибери (78).

Красно-черные смогли ответить точным ударом Рафаэла Леау на 80-й минуте.

В середине второго тайма «фиалки» получили право на еще один пенальти, однако Федерико Кьеза на 70-йне сумел переиграть вратаря.

По ходу матча прямую красную карточку на 55-й минуте получил защитник «Милана» Матео Мусаккио.

«Фиорентина» поднялась на девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 8 очков. На счету миланцев, которые потерпели третье поражение подряд, 6 очков, команда опустилась на 16-ю строчку. 0