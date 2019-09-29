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    Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Милан Календарь Серии А
    В матче шестого тура чемпионата Италии «Фиорентина» одержала гостевую победу над «Миланом» со счетом 3:1.

    «Фиорентина»
    «Фиорентина»

    Голы в составе флорентийского клуба забили Эрик Пульгар (14-я минута, с пенальти), Гаэтано Кастровилли (66) и Франк Рибери (78).

    Красно-черные смогли ответить точным ударом Рафаэла Леау на 80-й минуте.

    В середине второго тайма «фиалки» получили право на еще один пенальти, однако Федерико Кьеза на 70-йне сумел переиграть вратаря.

    По ходу матча прямую красную карточку на 55-й минуте получил защитник «Милана» Матео Мусаккио.

    «Фиорентина» поднялась на девятое место в турнирной таблице серии А, набрав 8 очков. На счету миланцев, которые потерпели третье поражение подряд, 6 очков, команда опустилась на 16-ю строчку. 0

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