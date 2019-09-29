Футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»

Полузащитникстал жертвой ограбления, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, неизвестные проникли в дом 27-летнего бразильца в тот момент, когда футболист участвовал в матче с «Атлетико». Отмечается, что при ограблении в доме находились жена и дочь Каземиро. Родные футболиста не пострадали.

Это не первый случай, когда дома футболистов грабят во время матчей. В частности, на прошлой неделе похожая ситуация произошла с защитником «Барселоны» Самюэлем Юмтити.

Матч «Атлетико» — «Реал» прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился вничью со счетом 0:0. Каземиро провел на поле всю игру. 0