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    Футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»

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    Полузащитник «Реала» Каземиро стал жертвой ограбления, сообщает El Chiringuito.

    Каземиро
    Каземиро

    По данным источника, неизвестные проникли в дом 27-летнего бразильца в тот момент, когда футболист участвовал в матче с «Атлетико». Отмечается, что при ограблении в доме находились жена и дочь Каземиро. Родные футболиста не пострадали.

    Это не первый случай, когда дома футболистов грабят во время матчей. В частности, на прошлой неделе похожая ситуация произошла с защитником «Барселоны» Самюэлем Юмтити.

    Матч «Атлетико» — «Реал» прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился вничью со счетом 0:0. Каземиро провел на поле всю игру. 0

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