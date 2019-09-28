«Хетафе» — «Барселона»: счет 0:2, обзор голов

Марк Андре Тер-Штеген
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На 41 минуте Луис Суарес вывел «каталонцев» вперед. На ударную позицию уругвайца вывел вратарь Тер-Штеген. В итоге Суарес вышел один на один с голкипером «Хетафе» и перебросил его, открыв счет в матче.
Второй мяч «Барса» оформила на 49 минуте. После удара издали Сориа отбил мяч перед собой и первым на добивании оказался Хуниор Фирпо.
Также отметим, что на 82 минуте поединка красную карточку получил Ленгле. В итоге «Барса» доигрывала в меньшинстве.
Эта победа позволила «Барселоне» временно выйти на вторую строчку турнирной таблицы Примеры. «Хетафе» с 7 очками на 11 месте.
Примера. 7 тур
«Хетафе» — «Барселона»
Голы: 0:1 — 41 Суарес, 0:2 — 49 Фирпо«Хетафе»: Сория, Джене, Ньом (Кенеди, 46), Бруно Гонсалес, Кукурелья, Джейсон (Портильо, 72), Арамбарри, Максимович, Суарес, Анхель Родригес, Мата (Молина, 58)«Барселона»: тер Стеген, Лангле, Фирпо, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Ракитич, 80), Карлес Перес (Тодибо, 86), Суарес, Гризманн (Семеду, 75)Предупреждения: Бруно Гонсалес (35), Бускетс (44), Лангле (47), Кенеди (63), Максимович (64), Серджи Роберто (77), Кукурелья (90)Удаления: Лангле (82)