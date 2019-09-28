«Хетафе» — «Барселона»: счет 0:2, обзор голов

В 7 туре Примерыпринимал. Гости смогли добыть победу, забив дважды подряд.

На 41 минуте Луис Суарес вывел «каталонцев» вперед. На ударную позицию уругвайца вывел вратарь Тер-Штеген. В итоге Суарес вышел один на один с голкипером «Хетафе» и перебросил его, открыв счет в матче.

Второй мяч «Барса» оформила на 49 минуте. После удара издали Сориа отбил мяч перед собой и первым на добивании оказался Хуниор Фирпо.

Также отметим, что на 82 минуте поединка красную карточку получил Ленгле. В итоге «Барса» доигрывала в меньшинстве.

Эта победа позволила «Барселоне» временно выйти на вторую строчку турнирной таблицы Примеры. «Хетафе» с 7 очками на 11 месте.