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    Семак: Силы и шансы в матче с «Енисеем» были абсолютно равны

    Зенит Кубок России Футбол России Енисей
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал волевую победу в Кубке России над «Енисеем» (2:1).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован.

    Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

    В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке.

    В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нем винить.

    Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Добавим, что «Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью», которая ранее выбила из борьбы «Тамбов». 0

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