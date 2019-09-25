Семак: Силы и шансы в матче с «Енисеем» были абсолютно равны

Главный тренер «Зенита»прокомментировал волевую победу в Кубке России над(2:1).

«Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, "Енисей" был предельно мотивирован.

Большая группа игроков осталась дома в силу разных причин — кто-то из-за травм, кому-то дали отдохнуть.

В первом тайме присутствовала некая скованность, играли не так надежно в обороне как хотелось бы. Во втором тайме действовали лучше в защите и атаке.

В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный и сложно кого-то в нем винить.

Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Зенит» вышел в 1/8 финала, где сыграет дома с «Томью», которая ранее выбила из борьбы «Тамбов». 0