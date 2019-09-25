Месси может не сыграть с «Хетафе»

Нападающийполучил травму в матче шестого тура чемпионата Испании против(2:1), сообщает Sport.es.

По информации источника, форвард может не сыграть в следующей встрече Примеры с «Хетафе». В среду 25 сентября аргентинец пройдет медицинское обследование, по итогам которого станет известен характер повреждения игрока.

Напомним, 32-летний аргентинец отметился голевой передачей в первом тайме игры с «Вильярреалом», но в перерыве был заменен.

Матч «Хетафе» — «Барселона» пройдет 28 сентября.

После 6 туров «Барселона» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. 0