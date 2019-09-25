«Ливерпуль» и «Челси» вышли в 4-й раунд Кубка лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской Лигиодержал гостевую победу надсо счетом 2:0.

В составе мерсисайдцев голами отметились Джеймс Милнер (41-я минута) и Ки-Яна Хувер (69).

Добавим, что соперник «Ливерпуля» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки.

В другом матче лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над «Гримсби Таун» со счетом 7:1.

В составе лондонской команды голами отметились Росс Баркли (4-я минута), Миши Батшуайи (7, 86), Педро Родригес (43), Курт Зума (56), Рис Джеймс (82) и Каллум Хадсон-Одои (89).

У клуба из Клиторпса отличился Мэтт Грин (19).

Еще в одном матче «Астон Вилла» на выезде взяла верх над «Брайтоном» со счетом 3:1.

В составе команды из Бирмингема голами отметились Хота (22-я минута), Конор Хурихейн (33) и Джек Грилиш (77).

У хозяев поля отличился Хейден Робертс (61) 0