Венгр Жори получил премию имени Пушкаша за самый красивый гол года

Нападающий «Дебрецена»стал обладателем премииза лучший мяч 2019 года.

Футболист стал автором гола в ворота «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.

Daniel Zsori has won the 2019 FIFA Puskás Award for his goal against Ferencváros.

He was 18, this was his senior debut and it was a 93rd minute winner.#FIFAFootballAwardspic.twitter.com/PnY86agfFc