«Вердер» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:3, обзор голов

на своем поле уступилв матче пятого тура чемпионата Германии — 0:3 (0:2).

Голами в составе победителей отметились Вилли Орбан, Марсель Забитцер и Марсело Сараччи. Стоит отметить, что с 64-й минуты гости играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Конрад Лаймер.

«РБ Лейпциг», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблице чемпионата Германии, «Вердер» (6) занимает 10-е место.

В следующем туре 28 сентября «Вердер» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «РБ Лейпциг» примет «Шальке».