«Вердер» — «РБ Лейпциг»: счет матча 0:3, обзор голов

«РБ Лейпциг»
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Голами в составе победителей отметились Вилли Орбан, Марсель Забитцер и Марсело Сараччи. Стоит отметить, что с 64-й минуты гости играли в меньшинстве: за вторую желтую карточку с поля был удален Конрад Лаймер.
«РБ Лейпциг», набрав 13 очков, возглавляет турнирную таблице чемпионата Германии, «Вердер» (6) занимает 10-е место.
В следующем туре 28 сентября «Вердер» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «РБ Лейпциг» примет «Шальке».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур
«Вердер» (Бремен) — «Лейпциг» (Лейпциг) — 0:3 (0:2)
Голы: Орбан, 14. Забитцер, 35. Саракки, 82Удаление: Лаймер, 64 («Лейпциг»)