«Марсель» — «Монпелье»: счет матча 1:1, обзор голов

Игрок «Марселя»
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На 17-й минуте матча автогол на свой счет записал игрок «Марселя» Буна Сарр. В конце встречи у хозяев отличился Валер Жермен.
«Марсель» с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Монпелье» (8 баллов) опустился на 10-ю строчку.
В следующем туре 24 сентября «Марсель» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монпелье» на следующий день примет «Ним».
Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур
«Марсель» (Марсель) — «Монпелье» (Монпелье) — 1:1 (0:1)
Голы: Жермен, 74. — Сарр, 17 (автогол)Удаления: Камара, 90+2. Пайе, 90+4. — Ферри, 90+2