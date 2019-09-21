«Марсель» — «Монпелье»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче шестого тура чемпионата Франциина домашнем стадионе сыграл вничью с— 1:1.

На 17-й минуте матча автогол на свой счет записал игрок «Марселя» Буна Сарр. В конце встречи у хозяев отличился Валер Жермен.

«Марсель» с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, а «Монпелье» (8 баллов) опустился на 10-ю строчку.

В следующем туре 24 сентября «Марсель» в гостях сыграет с «Дижоном», а «Монпелье» на следующий день примет «Ним».