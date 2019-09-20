«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: счет матча 2:0, обзор голов

«СКА-Хабаровск» обыграл «Енисей» в ФНЛ
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На 35-й минуте Илья Кузьмичев счет открыл, а на 81-й минуте Владислав Брагин установил окончательный результат.
Красноярский клуб с 8 очками остался на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. «СКА Хабаровск» с 24 баллами занимает четвертое место.
В следующем туре хабаровчане отправятся на выезд к «Ротору», а «Енисей» сыграет дома с «Мордовией».
Олимп — ФНЛ. 14-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Енисей» (Красноярск) — 2:0 (1:0)
Голы: Кузьмичев, 36 (1:0). Брагин, 81 (2:0)«СКА-Хабаровск»: Обухов, Шляков, Суслов, Зайцев, Гаджимурадов, Оанча (Малеев, 82), Квеквескири (Камилов, 50), Никифоров, Кацаев (Сато, 85), Кузьмичев (Брагин, 67), Базелюк«Енисей»: Филиппов, Рожков, Киреев, Клещенко, Бугаев, Песиков (Комков, 77), Ланин, Ломакин (Харитонов, 77), Зотов (Раздорских, 77), Саркисов (Хубулов, 61), Делькин (Долгов, 67)Предупреждения: Песиков, 58. Оанча, 72. Гаджимурадов, 87