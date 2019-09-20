«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: счет матча 2:0, обзор голов

В стартовом поединке 14-го тура Футбольной национальной лигина своем поле обыгралсо счетом 2:0.

На 35-й минуте Илья Кузьмичев счет открыл, а на 81-й минуте Владислав Брагин установил окончательный результат.

Красноярский клуб с 8 очками остался на последнем месте в турнирной таблице ФНЛ. «СКА Хабаровск» с 24 баллами занимает четвертое место.

В следующем туре хабаровчане отправятся на выезд к «Ротору», а «Енисей» сыграет дома с «Мордовией».