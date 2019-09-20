«Рома» и «Вольфсбергер» одержали крупные победы

Римскаяразгромилана своем поле со счетом 4:0. Все началось с автогола. Спинаццола делал прострельную передачу, а игрок гостейподставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Второй мяч был забит с передачи Дзаньоло Эдином Джеко. Первый ворвался в штрафную и со второй попытки смог отдать мяч на форварда. На 71 минуте Джеко вернул должок и отдал голевую на Дзаньоло. Тот результативно пробил в одно касание низом.

В добавленное ко второму тайму Клюйверт протянул мяч к штрафной и обыграв защитника пробил с левой ногой в дальний угол ворот.

Лига Европы. Группа J «Рома» — «Башакшехир» Голы 1:0 — 42, автогол Кайсара, 2:0 — 58 Джеко, 3:0 — 71 Дзаньоло, 4:0 — 90 Клюйверт«Рома» Лопес, Коларов, Жезус, Фасио, Спинаццола, Дзаньоло, Кристанте (Верету, 72), Пасторе (Пеллегрини, 64), Диавара, Клюйверт, Джеко (Калинич, 74)«Башакшехир» Гюнок, Кайсара, Клиши, Карлуш Понк, Текдемир, Топал, Алексич (Окечукву, 69), Вишча, Кахведжи, Туран (Кривелли, 64), Гульбрандсен (Ба, 77)Предупреждения Жезус (66), Верету (73)

«Вольфсбергер» одержал крупную выездную победу над «Боруссией» М, что стало слегка неожиданным. Первый мяч гости забили 13 минуте. Шмид навесил с правого фланга на Вайсмана.

Второй мяч оказался в сетке на 31 минуте после подачи со штрафного. Ляйтгеб — гол, Лиендл — ассист.

До конца первого тайма «Вольфсбергер» утроил перевес. Это сделал Ритцмайер. Ну а точку в матче снова поставили Лиендл и Ляйтгеб, сделав гол по той же схеме.

Лига Европы. Группа J «Боруссия» М — «Вольфсбергер» Голы 0:1 — 13 Вейсман, 0:2 — 31 Ляйтгеб, 0:3 — 41 Ритцмайер, 0:4 — 68 Ляйтгеб«Боруссия» М Зоммер, Гинтер, Бенсебайни, Эльведи, Лайнер, Закария, Бенеш, Нойхаус (Эмболо, 46), Крамер, Тюрам (Раффаэл, 71), Плеа (Херрманн, 72)«Вольфсбергер» Кофлер, Золльбауэр, Новак, Рнич, Шмитц, Ляйтгеб, Шмид, Линдль, Ритцмайер (Верницниг, 86), Ньянгбо (Шмербек, 90), Вейсман (Шмидт, 84)Предупреждения Ритцмайер (26), Рнич (36), Бенеш (43), Плеа (49), Шмитц (51), Закария (64), Шмид (67), Крамер (77)

Второй шанс «Боруссия» получит 3 октября в матче с «Башакшехиром». «Вольфсбергер» попробует шокировать «Рому». 0