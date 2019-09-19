ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анхель Ди МарияПрекрасный вечер для Парижа. ПСЖ разгромил «Реал» без Неймара и Мбаппе
  • 18:48
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» на матч с «Базелем»
  • 18:38
    • Бербатов: Я завершаю свою профессиональную карьеру
  • 18:26
    • Кака: Хорошо, что Неймар остался в ПСЖ
  • 18:17
    • Верон о сравнении Месси с Марадоной: Подобные дискуссии бесполезны
  • 17:13
    • Блинкова пробилась в полуфинал турнира в Гуанчжоу
    Все новости спорта

    Бербатов: Я завершаю свою профессиональную карьеру

    Между тем
    Лучший бомбардир сборной Болгарии и бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов завершает игровую карьеру. Об этом Форвард заявил на своей официальной странице в Instagram.

    Димитар Бербатов
    Димитар Бербатов

    «Я сделал это по-своему! В этот особенный день я решил поделиться с вами тем, что я готовился опубликовать некоторое время назад, но я этого не сделал… Я не знаю почему… Я знаю, что некоторые из вас думали, что я ушёл на пенсию, и теперь, возможно, вы говорите: "Бербатов, какого чёрта? Мы же знаем, что ты не играешь". В прошлом году я пытался найти себе команду… Не случилось. Кто-то сказал мне, что я должен произнести прощальную речь. Вот она!

    Моя последняя игра была более года назад, так что я думаю, что сейчас самое время остановиться. Это решение назрело давно. Хотя, когда я думаю об этом, то думаю, что это не конец, потому что я так или иначе останусь в футболе. Пришло время сказать, что после почти 20 лет игры в футбол я завершаю свою профессиональную карьеру!

    Я буду скучать по футболу! Я буду скучать по всему: матчам, тренировкам, голам, подготовке, давлению, партнёрам по команде, крику фанатов, когда я забивал очередной классный гол. Я упорно трудился, чтобы иметь возможность играть вместе с лучшими и против лучших! Я из маленькой страны — это делает меня ещё более особенным! У меня были подъёмы и провалы в карьере, я выиграл свою справедливую долю трофеев, забивая голы на пути к титулам! Я играл так, как хотел, и забивал голы, которые хотел забить!

    Спасибо всем людям, которые помогли мне развиваться и стать тем игроком, каким я всегда хотел быть!

    Спасибо всем моим бывшим командам, моим партнёрам по команде, моим тренерам и персоналу! Это было приятно! Я знаю, что иногда со мной было нелегко работать, но я всегда отдавал всего себя ради команд, за которые играл!

    Надеюсь, вам всем понравилась моя игра, и всё, что я дал, чтобы развлечь вас на поле! Черт возьми, я буду скучать по всему этому, люди, потому что я очень люблю футбол… Но я уверен, что вы тоже будете скучать по мне. Спасибо!» — написал Бербатов в социальной сети.

    Напомним, что Бербатов отыграл за сборную Болгарии 79 матчей, в течение которых он сумел забить 48 голов. За свою карьеру футболист успел выступить в футболках «Байера», «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Сейчас болгарину 38 лет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Но есть ли им место в командах?
  • Вчера в 13:59
    •
  • Прогноз
  • «Базель» — «Краснодар»
  • 1.85
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ак Барс» с «Нефтехимиком» в Казани?
  • «Ак Барс» — «Нефтехимик». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?
  • «Базель» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Справится ли «Арсенал» с соперником на выезде?
  • «Айнтрахт» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Салах забить не сумел Футбол «Ливерпуль» не остановится. Неудача в Неаполе — хороший знакМерсисайдцы стартовали в новом розыгрыше Лиги чемпионов с поражения от «Наполи» Вчера в 15:030
  • 14:36
    • Хиддинк покинул олимпийскую сборную Китая
  • 14:19
    • France Football будет вручать трофей имени Льва Яшина лучшему вратарю мира
  • 19:05
    • Экс-наставник «Ньюкасла» отстранен от футбола за проявление расизма
    Абрахам (справа) не справился с опытной обороной «Валенсии» Футбол «Челси» слишком молод для Лиги чемпионовРеакция прессы на матч «Челси» — «Валенсия» Вчера в 17:120
  • Экспресс дня

  • Будет ли первый тур ЛЕ удачным для «Краснодара» и ЦСКА?
  • 3.29
    •
  • 18:46
    • Ди Мария: Мы много бегали и заслужили победу
  • 18:31
    • Кейн: Гол в раздевалку повлиял на течение матча
  • 18:25
    • Моура: Надо использовать свои моменты и играть с предельным напором
    «Зенит» — «Лион» Футбол Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионовРеакция спортивных СМИ на выездную ничью «Зенита» в Лионе Вчера в 02:070
  • 17:03
    • Лукаку едва не подрался с Брозовичем после ничьей в матче против «Славии» — СМИ
  • 16:49
    • Тараканова выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Польше
  • 16:34
    • Кубица покинет «Уильямс» после окончания сезона
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие