«Шахтер» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, онлайн

Александр Зинченко
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«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандинью, Марез, Отаменди.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.37, на ничью — 5.75, тогда как на успех «Шахтера» — 9.50.
Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0