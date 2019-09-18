«Шахтер» — «Манчестер Сити»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы донецкогона матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Соломон, Алан Патрик, Матвиенко, Исмаили, Болбат.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стерлинг, Гюндоган, Жезус, Зинченко, Родри, де Брюйне, Фернандинью, Марез, Отаменди.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.37, на ничью — 5.75, тогда как на успех «Шахтера» — 9.50.

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