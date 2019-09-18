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    Удастся ли «МанСити» стартовать в Лиге чемпионов с победы?

    «Шахтер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити»
    Пеп Гвардиола
    В среду, 18 сентября, «Шахтер» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы C, которая пройдет на стадионе «Металлист» в Харькове, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 18 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.31
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    «Шахтер»

    Донецкий «Шахтер» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, поскольку в прошлом сезоне стал чемпионом Украины.

    В этом сезоне «горнякам» тоже вряд ли что-то помешает защитить титул, ведь в семи сыгранных турах они одержали семь побед и оторвались от ближайшего преследователя на 7 очков.

    На минувших выходных подопечные Луиша Каштру одержали тяжелую победу над «Зарей» (4:3), забив победный гол на последней минуте основного времени.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    К сожалению, травму получил полузащитник «Шахтера» Тайсон, который рискует пропустить старт Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тоже является чемпионом своей страны. В прошлом сезоне он вел ожесточенную борьбу за титул с «Ливерпулем», который опередил всего на один балл.

    В текущем сезоне Премьер-лиги, где сыграно пять туров, «горожане» расположились на второй строчке, отставая от «красных» на пять очков.

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    Если мерсисайдцы пока идут без осечек, то команда Пепа Гвардиолы уже успела сыграть вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и проиграть «Норвичу» (2:3), притом это случилось на минувших выходных.

    После травм у «Манчестер Сити» восстанавливаются Эмерик Ляпорт, Лерой Сане и Бенжамен Менди.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.32, победа «Шахтера» — 10.50, ничья — 5.80.

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    «Горняки» попадают в группу к «горожанам» уже в третий раз подряд. Проведя с ними четыре встречи, чемпионы Украины выиграли лишь раз, да и то в шестом туре, когда «Сити» решил все турнирные задачи.

    Когда «Манчестер Сити» настроен на хороший результат, он всегда его добивается, так что шансы «Шахтера» зацепиться за ничью нам кажутся небольшими, даже учитывая определенные проблемы в обороне у английского клуба. Наш прогноз — «победа "Манчестер Сити" с форой -1,5» за 1.90.

    Еще один факт: в четырех последних очных матчах «Манчестер Сити» заработал сразу четыре пенальти. Есть смысл поставить на то, что и в этот раз будет 11-метровый удар, тем более что в Лиге чемпионов появилась система VAR, которая заметит даже самое мелкое нарушение со стороны медлительных защитников «Шахтера». 0

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    «Шахтер» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 сентября 2019 года. Прогноз на «Шахтер» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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