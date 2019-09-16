Гвардиола благодарен игрокам за помощь в создании авторитета в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился мнением об игроках команды после матча пятого тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (2:3).

«Если вы считаете, что я сомневаюсь в команде, потому что мы проиграли... Они помогли мне заработать авторитет в Англии. В первом сезоне меня называли обманщиком, "Фродиолой", писали, что невозможно играть, делая столько подкатов.

Именно эти игроки позволили мне получить ту репутацию, которая у меня сейчас есть. Теперь люди говорят, насколько я хороший тренер.

Мы должны понять, в чем причина проблем. Если игроки хотят исправиться, мы выйдем из этой ситуации», — цитирует Гвардиолу Guardian. 0