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    Гвардиола благодарен игрокам за помощь в создании авторитета в Англии

    Манчестер Сити Норвич Англия. Премьер-лига Футбол Англии Календарь АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением об игроках команды после матча пятого тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (2:3).

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    «Если вы считаете, что я сомневаюсь в команде, потому что мы проиграли... Они помогли мне заработать авторитет в Англии. В первом сезоне меня называли обманщиком, "Фродиолой", писали, что невозможно играть, делая столько подкатов.

    Именно эти игроки позволили мне получить ту репутацию, которая у меня сейчас есть. Теперь люди говорят, насколько я хороший тренер.

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    • Мы должны понять, в чем причина проблем. Если игроки хотят исправиться, мы выйдем из этой ситуации», — цитирует Гвардиолу Guardian. 0

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