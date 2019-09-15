«Рома» — «Сассуоло»: счет матча 4:2, обзор голов

В рамках третьего тура итальянской Серии Ана своем поле обыграласо счетом 4:2.

Все свои голы «волки» забили в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Бриан Кристанте, еще через семь минут Эдин Джеко удвоил преимущество римской команды.

На 22-й минуте гол в дебютной игре за римлян забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. На 33-й минуте четвертый мяч в ворота гостей отправил Джастин Клюйверт.

После перерыва «Сассуоло» удалось два мяча отыграть. Дублем отметился Доменико Берарди, поразивший чужие ворота на 53-й и 72-й минутах.

В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на седьмое место (5 очков), «Сассуоло» занимает 12-ю позицию (3 очка). 0