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    Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»

    «Рома» — «Сассуоло»: счет матча 4:2, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Рома Сассуоло Календарь Серии А
    В рамках третьего тура итальянской Серии А «Рома» на своем поле обыграла «Сассуоло» со счетом 4:2.

    Генрих Мхитарян
    Генрих Мхитарян

    Все свои голы «волки» забили в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Бриан Кристанте, еще через семь минут Эдин Джеко удвоил преимущество римской команды.

    На 22-й минуте гол в дебютной игре за римлян забил армянский полузащитник Генрих Мхитарян. На 33-й минуте четвертый мяч в ворота гостей отправил Джастин Клюйверт.

    После перерыва «Сассуоло» удалось два мяча отыграть. Дублем отметился Доменико Берарди, поразивший чужие ворота на 53-й и 72-й минутах.

    В турнирной таблице Серии А «Рома» поднялась на седьмое место (5 очков), «Сассуоло» занимает 12-ю позицию (3 очка). 0

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